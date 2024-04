Bericht: Acht Kämpfer der Revolutionsgarden mit Messer "massakriert"

Der US-Außenminister erwartet keine Rafah-Offensive vor Treffen mit Israel. Israel berichtet von einer hohen Zahl an Hilfsgütern, die nach Gaza gebracht worden sind. Mehr Informationen im Newsblog.

Israels Militär: Hisbollah-Stellungen in Syrien angegriffen

2.10 Uhr: Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben erneut Stellungen der proiranischen Hisbollah-Miliz in Syrien angegriffen. Wie die Armee am Dienstagabend bekannt gab, wurde militärische Infrastruktur der Miliz attackiert, die diese nach präzisen geheimdienstlichen Erkenntnissen "an der syrischen Front" genutzt habe. Man mache "das syrische Regime für alle Aktivitäten verantwortlich, die auf seinem Territorium stattfinden", hieß es.

Die Angaben konnten unabhängig zunächst nicht überprüft werden. Israels Luftwaffe bombardiert immer wieder Ziele im benachbarten Syrien und will damit verhindern, dass der Iran und mit ihm verbündete Milizen wie die libanesische Hisbollah ihren militärischen Einfluss in dem Land ausweiten. Seit Beginn des Gaza-Kriegs zwischen Israel und der Hamas vor gut sechs Monaten haben die Angriffe zugenommen.

Aktivisten: Acht pro-iranische Kämpfer bei Angriff in Syrien getötet

2 Uhr: Acht für die iranischen Revolutionsgarden arbeitende Kämpfer sind nach Angaben von Aktivisten bei einem Messerangriff im Osten Syriens getötet worden. Bewaffnete hätten ihre Stellung in der Provinz Deir Essor angegriffen, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Dienstag mit. Die acht Kämpfer, die unter dem Kommando der Revolutionsgarden gearbeitet hätten, seien bei dem Messerangriff "massakriert" worden.

Es handele sich um den zweiten tödlichen Angriff auf pro-iranische Kämpfer innerhalb von zwei Tagen im Gebiet Majadeen, hieß es von der Organisation, die ihren Sitz in Großbritannien hat und ihre Informationen von verschiedenen Quellen in Syrien bezieht. Ihre Angaben sind von unabhängiger Seite kaum zu überprüfen.

Berichte: Laut Israels Verteidigungsminister kein Rafah-Termin

1.55 Uhr: Israels Verteidigungsminister Joav Galant hat Medienberichten zufolge seinem US-Kollegen Llyod Austin mitgeteilt, dass es noch keinen Termin für eine Bodenoffensive gegen die Stadt Rafah im Gazastreifen gibt. Galant habe damit der Darstellung seines Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu widersprochen, berichteten am Dienstagabend übereinstimmend die israelischen Zeitungen "Haaretz", "Times of Israel" sowie das Nachrichtenportal "Axios" unter Berufung auf informierte Quellen.

Netanjahu hatte am Montag noch öffentlich erklärt, der Termin für die geplante Offensive in der derzeit mit Hunderttausenden Flüchtlingen überfüllten Stadt Rafah an der Grenze zu Ägypten stehe fest. Galant sagte dagegen den Berichten zufolge in einem Telefonat mit Austin, Israel sei derzeit noch dabei, Pläne für die Evakuierung der dortigen Zivilbevölkerung fertigzustellen.

USAID-Chefin: Hilfslieferungen müssen weiter steigen

1.22 Uhr: Die Hilfslieferung in den Gazastreifen sind der Leiterin der US-Behörde für internationale Entwicklung (USAID), Samantha Power, zufolge stark gestiegen. Das höhere Niveau müsse gehalten und weiter gesteigert werden, sagt Power vor einem Ausschuss des US-Senats. "Wir erleben einen grundlegenden Wandel und wir hoffen, dass er anhält und ausgebaut wird." Israel zufolge sind am Dienstag 468 Lastwagen mit Hilfsgütern in den Gazastreifen gefahren, nach 419 am Montag. "Wir müssen weit über 500 kommen", sagt Power. Im Gazastreifen herrschten Zustände, die einer Hungersnot gleich kämen.

Weißes Haus: Israel hat keinen glaubwürdigen Plan für Rafah

0.30 Uhr: Israel hat aus Sicht der US-Regierung weiter keinen überzeugenden Plan zum Schutz der Zivilbevölkerung im Fall einer Bodenoffensive in der Stadt Rafah im Gazastreifen vorgelegt. Er habe noch keinen "glaubwürdigen und durchführbaren" Plan für die Umsiedlung der Menschen in Rafah gesehen, der detailliert darlege, wie die Zivilisten untergebracht und medizinisch versorgt werden könnten, sagte der Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, am Dienstag in Washington. "So bleiben unsere Bedenken bestehen, und wir müssen nun abwarten, was passiert, und die Vereinigten Staaten werden entsprechend reagieren." Sullivan betonte, dass es Kommunikationskanäle mit der israelischen Regierung gebe.

Dienstag, 9. April 2024

Israel: Fast 470 Lastwagen mit Hilfsgütern in Gazastreifen gefahren