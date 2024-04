Türkei will Israel mit Exportbeschränkungen zu Waffenruhe drängen

08.51 Uhr: Die Türkei will bis zu einer Waffenruhe im Gazastreifen den Export von Produkten nach Israel beschränken. Auf der Liste stehen Güter aus 54 verschiedenen Kategorien, unter anderem Eisen- und Stahlprodukte sowie Bauausrüstung und Maschinen, wie das türkische Handelsministerium mitteilt. Die Maßnahme trete mit sofortiger Wirkung in Kraft. Sie folgt auf eine von Israel abgelehnte Anfrage der Regierung in Ankara für eine Teilnahme am Abwurf von Hilfsgütern für die Bevölkerung in dem Palästinensergebiet aus Flugzeugen.