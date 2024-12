Kopiert News folgen

In Syrien rücken die Aufständischen auf die Hauptstadt Damaskus vor. Das Regime von Baschar al-Assad ist in der Zange, die Familie des Diktators soll bereits geflohen sein. Das Land steht nun erneut vor einer ungewissen Zukunft.

Die Ereignisse in Syrien überschlagen sich. Scheinbar unaufhaltsam rücken die von Islamisten dominierten Rebellengruppen vor. Vergangene Woche fiel Aleppo, diese Woche eroberten die Aufständischen in nicht einmal 24 Stunden Hama – eine Stadt, die immerhin knapp eine Million Einwohner hat. Nun stehen sie im Norden vor der strategisch wichtigen Metropole Homs. Derweil mobilisierten sich im Süden verbündete Oppositionsgruppen und marschierten direkt auf die Hauptstadt Damaskus.

Die syrische Armee von Diktator Baschar al-Assad kollabiert in einem rasanten Tempo. Nur vereinzelt leisten die Regimetruppen Widerstand. Stattdessen fliehen sie, lassen Panzer, Waffen und selbst Hubschrauber und Kampfflugzeuge zurück. Während die syrische Armee im Norden von Homs den Vormarsch der Opposition zumindest kurzzeitig stoppen konnte, gibt es Berichte darüber, dass Tausende syrische Soldaten desertiert und über die Grenze in den Irak geflohen sind.

Die syrische Armee zerfällt in ihre Einzelteile: Auf dem Papier soll die sie über 30.000 Soldaten verfügen, während zur dominierenden Rebellengruppe Haiat Tahrir al-Sham (HTS) lediglich über 10.000 Kämpfer gehören sollen. Doch die Regierungstruppen leisten kaum Gegenwehr. Vieles erinnert an den Angriff der Terrormiliz IS im Jahr 2014 auf Mossul im Irak, als 60.000 irakische Soldaten vor bis zu 5.000 Islamisten geflohen sind. Die Gründe waren damals Korruption und fehlende Kampfmoral in der Armee – diese Probleme scheint nun auch die syrische Armee zu haben.

Assad hat nun nicht mehr viele Optionen. Sollten seine internationalen Verbündeten nicht umgehend in diesen Krieg eingreifen, bleibt ihm nur die Flucht. Denn er muss schon jetzt um sein Leben fürchten.

Hass auf Assad eint Opposition

Die HTS und ihre verbündeten Milizen geben sich auffällig moderat. Die Gruppe gilt eigentlich international als Terrororganisation, weil sie aus einem al-Qaida-Ableger hervorging. Doch nun gibt sich ihr Anführer geläutert. In einem Interview mit dem US-Sender CNN versprach Abu Muhammad al-Dschaulani den eroberten Gebieten, dass es keine Gewalt und Plünderungen geben werde, auch nicht gegen Christen und Kurden.

Diese Strategie ist keine Überraschung. Denn die Islamisten haben vom Niedergang des IS gelernt, dass sie ohne internationale Unterstützung nie über ein Gebiet in Syrien herrschen können. Zwar ist völlig unklar, ob die Islamisten noch immer gemäßigt sind, wenn sie ihre militärischen Ziele in Syrien erreicht haben – aber für den Moment geben sie sich in ihrer Kommunikation als tolerant.

Diese Toleranz hat aber Grenzen. Die Herrscherfamilie al-Assad hat über viele Jahrzehnte einen großen Teil des syrischen Volkes gewaltsam unterdrückt. Wie sein Vater vor ihm richtete Baschar al-Assad Massaker an, setzte sogar Giftgas gegen seine Bevölkerung ein. Die Wut auf ihn und auf führende Köpfe des Regimes ist in vielen Teilen der Opposition dementsprechend groß. Es ist für die vielen unterschiedlichen Milizen aktuell vor allem der Hass auf die Assads, der sie vereint.