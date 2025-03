Europa denkt um

Deshalb wird auch in Deutschland aktuell über eine eigene atomare Bewaffnung diskutiert. Fabian Hoffmann, Atomwaffenexperte von der Universität Oslo, erklärte im Bayerischen Rundfunk: "Wir sind mittlerweile in der Situation, wo man es nicht mehr pauschal ausschließen kann und sollte."

Größer sind die Sorgen in Osteuropa , denn die Sicherheit der baltischen Länder oder Polens ist durch Russland stärker gefährdet. Bislang spricht sich die polnische Regierung zwar für die Stationierung von US-Atomwaffen im eigenen Land aus. Aber sollte Trump dies ablehnen, wird auch Polen mit den anderen europäischen Nato-Partnern an einem anderen Schutzschirm arbeiten wollen. Die Ukraine ist für Osteuropäer ein mahnendes Beispiel: Sie gab nach dem Budapester Memorandum 1994 ihre Kernwaffen ab – im Gegenzug erhielt sie Sicherheitsgarantien aus Russland und den USA. Während die russische Armee nun die Ukraine angreift, bekommt Kiew zu wenig Unterstützung aus Washington.

Ein neues atomares Wettrüsten ist möglich

Dementsprechend befeuert Trump Vorbehalte, die es ohnehin schon gegenüber den USA gab. In Asien ist das Risiko der Verbreitung von Atomwaffen möglicherweise noch höher als in Europa. Unter den US-Verbündeten, die von Chinas oder Nordkoreas Atomwaffen bedroht sind, stellen sich Japan, Taiwan und Südkorea zweifellos ähnliche Fragen wie die Europäer. Besonders im südkoreanischen Seoul ist das Vertrauen in die Amerikaner existenziell – immerhin ist Südkorea offiziell noch immer im Krieg mit der unberechenbaren nordkoreanischen Kim-Diktatur.