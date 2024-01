In Jordanien wurden drei US-Soldaten durch einen Drohnenangriff getötet. Präsident Joe Biden kündigt Vergeltung an, aber ziehen die USA in einen Krieg gegen den Iran? Die US-Regierung steckt in einem Dilemma.

Es ist ohne Frage eine neue Eskalationsstufe im Nahen Osten. Am Sonntag wurde ein kleiner US-Stützpunkt in Jordanien nahe der syrischen Grenze von einer Drohne angegriffen. Dabei starben drei US-Soldaten, zwei Dutzend weitere wurden verletzt. Zum ersten Mal seit dem Terrorangriff der Hamas im Oktober 2023 und dem darauf folgendem Krieg im Gazastreifen kamen US-Bürger ums Leben. Das sorgt in den Vereinigten Staaten für große Wut – und die richtet sich vor allem gegen den Iran.

Laut dem Fernsehsender CNN sollen pro-iranische Kämpfer in Syrien für den Drohnenangriff auf den kleinen Stützpunkt Tower 22 in Jordanien an der syrischen Grenze verantwortlich sein. Das Weiße Haus hält sich mit Anschuldigungen noch zurück, möchte zunächst Fakten sammeln. Aber US-Präsident Joe Biden machte schon am Sonntag klar: "Haben Sie keinen Zweifel – wir werden alle Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen, zu einem Zeitpunkt und in einer Weise, die wir wählen."

Video | Iran bestreitet Beteiligung in Jordanien Player wird geladen Quelle: Reuters

Aber wie soll diese Vergeltung aussehen? Der Nahe Osten ist sicherheitspolitisch ein Pulverfass, in dem die USA und der Iran immer weiter auf einen Krieg zusteuern. Doch eine bewaffnete Eskalation dieses Konflikts wäre der Super-GAU für eine ohnehin schon von Krisen gebeutelte Welt. Biden steht nun im Wahljahr vor einem Dilemma – und er kann eigentlich nur verlieren.

Immer wieder Angriffe auf US-Stützpunkte

Zunächst wird es für das US-Militär und Geheimdienste darum gehen, die Verantwortlichen auszumachen. Außerdem müsse geklärt werden, warum die US-Luftabwehr die Drohne nicht habe abfangen können, hieß es im US-Sender CNN. Bisher gibt es keine Belege für eine direkte oder indirekte iranische Beteiligung an dem Angriff.

Doch es gibt Hinweise: Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete, die Truppen des US-geführten Bündnisses hätten nahe der syrischen Grenze zu Jordanien und dem Irak eine Drohne pro-iranischer Milizen abgeschossen. Diese hätten versucht, den von US-Truppen genutzten Militärstützpunkt Al-Tanf anzugreifen.

Eine Beteiligung dieser Einheiten wäre keine Überraschung. Pro-iranische Milizen haben seit Mitte Oktober mehr als 160 Angriffe auf US-Militärstützpunkte im Irak und in Syrien verübt, Dutzende US-Soldaten wurden dabei verletzt. Das Pentagon hatte in der Vergangenheit betont, dass in der Regel keine Infrastruktur zerstört worden sei. Die USA haben auf die Angriffe mit mehreren Luftschlägen reagiert.

Doch die Angriffe treffen einen Nerv und sie sind zunehmend eine Gefahr für das US-Militär. In Jordanien waren mit Stand Sommer 2023 immerhin rund 3.000 US-Soldaten stationiert, wie etwa das Portal "Axios" berichtete. Sie unterstützen dort unter anderem Jordanien im Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS).

Aber darin steckt eben auch eine militärische Stärke. Die USA haben zahlreiche Stützpunkte in der Region, viele in der direkten Nachbarschaft des Iran. Im Konfliktfalle gäbe es also eine intakte Kriegsinfrastruktur und bereits Tausende US-Soldaten in der Region, deren Präsenz aber eigentlich einen bewaffneten Konflikt verhindern soll.

Jahrzehnte der Feindschaft könnten eskalieren