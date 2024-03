Vor allem war die Äußerung Wasser auf die Mühlen der Hardliner im Kreml?

Unbedingt. Putin hatte nun endgültig das Gefühl, dass seine Nation systematisch immer wieder gedemütigt wurde, in Kombination mit seinem Minderwertigkeitskomplex wandte er sich dann einer extremeren Politik zu. Selbstverständlich hätte Putin Russlands Bedeutung in der Welt auch erhöhen können, indem er eine lebendige Wirtschaft geschaffen hätte, die mit dem Westen konkurrieren kann. Leider wusste Putin aber nicht, wie er das anstellen sollte. Entsprechend griff er auf die KGB-Drehbücher der Siebziger- und Achtzigerjahre zurück.

Also Desinformation und Unterminierung anstelle von Kooperation und Koexistenz mit dem Westen?

Putin versucht seither, Russland wieder groß zu machen, indem er die Demokratien im Westen beschädigt. Es gibt mit hoher Wahrscheinlichkeit noch viele unentdeckte Wege der russischen Finanzierung von extremen rechten und linken Parteien wie Politikern in Europa. Darüber müssen wir noch mehr herausfinden.

Worin liegt Putins größte Stärke?

Putin ist eine Art politisches Chamäleon. Er kann stark und selbstbewusst auftreten, aber auch konziliant und unterwürfig. Als sein Vorgänger Boris Jelzin mitsamt seiner Familie 1999 wegen Korruption unter Beschuss stand, präsentierte sich Putin als Retter. Er sagte allen, was sie hören wollten – und sie glaubten ihm.

Und worin besteht Putins größte Schwäche?

Er ist sehr schlecht darin, in Zeiten extremer Krisen zu agieren. Das hat er bei unzähligen Gelegenheiten demonstriert, dann wirkt Putin wie gelähmt. Als 2000 das russische U-Boot "Kursk" in der Barentssee sank, verschwand er aus der Öffentlichkeit, Putin wusste nicht, was er tun sollte. Dieses Verhalten hat sich nicht geändert: Wir haben glaubwürdige Geheimdienstberichte, dass Putin im vergangenen Jahr zunächst verschwand, als Prigoschin meuterte. Es gab keine Anweisungen des Kremls an die Sicherheitschefs in den Regionen, niemand wusste, was zu tun war.

Also verhielten sich alle lieber still, bis Moskau wieder reagierte?

So ermöglichte Putins Zögern den Vormarsch der Wagner-Söldner Richtung Moskau überhaupt erst. Erinnern Sie sich an die Bilder Putins aus den ersten Monaten des Krieges 2022, als es alles andere als nach Plan für die russische Armee verlief? Man sah Putin den psychischen Druck an, man konnte sehen, dass er nahezu körperliche Schmerzen hatte.

Beides dürfte nachgelassen haben, seit der Vorteil an der ukrainischen Front aufseiten Russlands liegt – und Putin mit Alexej Nawalny seinen größten Gegner endgültig losgeworden ist. Warum musste Nawalny zu diesem Zeitpunkt sterben?

Wir wissen immer noch nicht, wie und warum es passiert ist. Einerseits hat Nawalny fast ein Jahr in Einzelhaft in Straflagern verbracht, andererseits sah er am Tag vor seinem Tod relativ gesund aus. Möglicherweise fühlt sich Putin im Moment derart sicher, dass er wegen der Beseitigung Nawalnys keine Konsequenzen befürchtet.

Ist das denn nicht der Fall?

Putin ist möglicherweise zu weit gegangen. Denn nach Nawalnys Ende zeigt sich, dass die russische Opposition nicht mit ihm gestorben ist. Zigtausende Menschen kamen zu Nawalnys Beerdigung, sie trotzten der enormen Polizeipräsenz und manche riefen sogar "Nein zum Krieg". Manche Teilnehmer sagten meinen Kollegen vor Ort, dass sie sich zum ersten Mal seit Jahren wieder lebendig fühlen würden – und nicht mehr allein.

Was bleibt von Nawalny?

Nawalny lebt weiter in der Erinnerung der Menschen. Das haben wir an der regen Teilnahme an seiner Beerdigung gesehen, das sehen wir jetzt an den Aufrufen seiner Witwe Julia Nawalnaja, den Protest fortzusetzen.

Vor allem an den Wahltagen?

Das haben Nawalny und sein Team sehr geschickt geplant. Die Leute sollen um 12 Uhr an den Wahlkabinen während der Präsidentschaftswahl protestieren. Denn wer will schon Leute festnehmen, die zur Wahl erscheinen? Bilder von Massenverhaftungen an dem Tag, an dem Putin wiedergewählt wird, werden dem Kreml kaum recht sein.

Besteht also Hoffnung für die russische Opposition?

Die große Beteiligung an Nawalnys Beerdigung untergräbt den Mythos, dass sich die gesamte russische Bevölkerung hinter Putin schart. Das ist eindeutig nicht der Fall. Für jede Person, die auf der Beerdigung war, gibt es Tausende oder Zehntausende, die zu viel Angst hatten, um hinzugehen. Obwohl sie an das Gleiche wie Nawalny glauben. Es gibt also immer noch einen großen Teil der russischen Gesellschaft, der gegen das Putin-Regime und den Krieg ist.

Sie haben es gesagt: Der überwiegende Teil dieser Menschen wiederum schweigt, während es die Elite mit Putin hält. Was nun?

Es wird keinen Aufstand geben, der Putin direkt bedrohen könnte. So etwas halte ich für unwahrscheinlich. Aber es gibt trotzdem noch Hoffnung.

Müsste die westlichen Staaten diese Möglichkeit nicht viel stärker nutzen?

Der Westen muss sich endlich zusammenreißen, die Ukraine ausreichend bewaffnen und Putin so den Sieg verwehren. Denn wenn Putin gewinnt, wird das seine Legitimität und sein Regime stärken. Dann beginnt der Kreml mit der Suche nach neuen Zielen, sei es im Baltikum oder anderswo. Russland braucht eine schwere Niederlage – nur so lässt sich dieses Szenario verhindern.

Insbesondere in Deutschland ist die Angst vor einem Ende Putins groß, denn ein unberechenbarer Nachfolger könnte in den Kreml ziehen. Was halten Sie davon?

Putin vertritt doch bereits eine sehr aggressive Position. Das Ergebnis seiner Ablösung bedeutet keineswegs automatisch die Etablierung eines noch radikaleren Machthabers. Nein, wenn Putins Legitimität durch den Verlust von Territorium in der Ukraine getrübt wird, ist es wahrscheinlicher, dass fortschrittliche Elemente innerhalb der Sicherheitsdienste aktiv werden.

Wie es in der Endphase der Sowjetunion der Fall gewesen ist?

Ja. Diese würden aller Wahrscheinlichkeit nach versuchen, Russland wieder auf den Weg einer Integration mit dem Westen zu bringen. Nicht, weil sie sich der westlichen Weltordnung beugen wollen, sondern aus der Erkenntnis heraus, dass Russland global nur konkurrieren kann, wenn es in den Westen integriert ist.

Würden Hardliner wie Patruschew dem nicht entschieden Widerstand leisten?

Die Falken würden die Schuld einer Niederlage in der Ukraine tragen, entsprechend wären sie delegitimiert.

Nun will Putin mit hoher Zustimmung im Präsidentenamt bestätigt werden, der Kreml will 80 Prozent der Stimmen für den Amtsinhaber sehen.

Die Wahl ist geradezu ein öffentliches Referendum über den Krieg. Putin will ein Signal, dass die Russen voll und ganz hinter ihm stehen. Der Kreml ist tatsächlich besorgt – das sieht man deutlich.