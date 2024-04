Die China-Reise von Kanzler Olaf Scholz wird vom iranischen Angriff auf Israel überschattet. Die Bundesregierung möchte in der Volksrepublik ein Zeichen der Entspannung senden. Doch ob das klappt, ist fraglich.

Manchmal sind es die kleinen Dinge, die in der großen internationalen Politik ein Zeichen sein können. Knapp eine Woche vor seiner China-Reise startet Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) seinen Kanal auf TikTok. Dort geht er nun mit Videos viral, in denen er zum Beispiel den Inhalt seiner Aktentasche präsentiert. Brisant daran: TikTok gehört dem chinesischen Unternehmen ByteDance und lange Zeit verzichteten viele deutsche Politiker auf eine Präsenz in dem sozialen Netzwerk. Zu undurchsichtig sei, was mit den Daten der Nutzer passiert. Doch in der deutschen Politik bröckelt offenbar langsam das Misstrauen.

Das Misstrauen besteht zwar noch immer, weshalb Scholz für seinen Auftritt auch extra gesicherte Geräte benutzt. Aber seine TikTok-Offensive demonstriert das ganze Dilemma der deutsch-chinesischen Beziehungen: Die Volksrepublik ist wirtschaftlich zu bedeutend, als dass ernsthaft auf sie verzichtet werden kann. Gleichzeitig waren die vergangenen Jahre von großer Zurückhaltung gegenüber China geprägt, Deutschland sollte wirtschaftlich unabhängiger werden. Das belastete die Beziehungen.

Scholz' TikTok-Offensive fällt in eine Zeit, in der die Bundesregierung offenbar eine Chance und die Notwendigkeit sieht, die Beziehungen zur Volksrepublik zu verbessern. Mit einer großen Delegation ist der Kanzler seit Sonntag in China. Mit dabei: Top-Manager von BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen und BASF. Außerdem unterstützen mit Cem Özdemir (Agrar, Grüne), Volker Wissing (Verkehr, FDP) und Steffi Lemke (Umwelt, Grüne) gleich drei Ministerinnen und Minister den Kanzler in Peking. Allein die Größe der Delegation ist ein Zeichen der Wertschätzung.

Die angeschlagene deutsche Wirtschaft ist auf gute Geschäfte mit China angewiesen und auch die Volksrepublik steckt seit der Corona-Pandemie in wirtschaftlichen Problemen. In der wirtschaftlichen Schwächephase Chinas könnte eine Chance liegen, den chinesischen Präsidenten Xi Jinping zumindest etwas aus seinem Bündnis mit dem russischen Kremlchef Wladimir Putin zu lösen. Diese Hoffnung scheinen Scholz und US-Präsident Joe Biden zu teilen, denn beide haben in den vergangenen Monaten ihren Dialog mit Xi intensiviert.

Doch mitten in Scholz' China-Besuch schlug der iranische Angriff auf Israel ein wie eine Bombe. Vor seinem Treffen mit Xi am Dienstag stehen nach der Attacke des Mullah-Regimes am Samstag nun die geopolitischen Konflikte im Fokus, in denen Deutschland und China völlig unterschiedliche Lesarten vertreten. Für Scholz wird es ein noch schwierigerer Balanceakt.

Deutsche Wirtschaftsinteressen im Fokus

Es war klar, dass es für den Kanzler in China auch um geopolitische Fragen gehen würde. Aber neben den Konflikten in der Ukraine, im Gazastreifen und dem Streit um die Inselrepublik Taiwan sollte eigentlich die wirtschaftliche Zusammenarbeit Hauptthema der Reise werden. Deshalb hat sich Scholz Zeit genommen. Drei Tage – so viel wie noch nie zuvor für ein einziges Land bei einer Reise während seiner Kanzlerschaft. Auch das ist durchaus ein Zeichen.

Die Bundesregierung sieht China als Partner, Wettbewerber und systemischen Rivalen. Ein Dreiklang, der durch das aktuelle Krisengewitter immer mehr auf die Probe gestellt wird. Doch einen großen Handlungsspielraum hat Deutschland im Umgang mit China eigentlich nicht.