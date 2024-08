Die Nerven liegen blank

Auch die USA verlieren die Geduld

Aber auch darüber hinaus hat Netanjahu sein Land in eine politische Sackgasse manövriert. Die USA stehen der israelischen Führung im aktuellen Konflikt bei. Der Kommandeur der US-Truppen im Nahen Osten, General Michael Erik Kurilla, traf in Israel ein und beriet sich mit Generalstabschef Herzi Halevi, wie das israelische Militär mitteilte. Es sei dabei auch um "gemeinsame Vorbereitungen" gegangen, um den Bedrohungen in der Region zu begegnen, hieß es auf der Plattform X.

Aber es gibt auch bereits Signale aus Washington, dass es das letzte Mal sei. US-Präsident Joe Biden bezeichnete die Tötung des Hamas-Führers im Iran als "wenig hilfreich". Die Geduld mit Netanjahu ist in der US-Administration mittlerweile am Ende und Israels Ministerpräsident kann lediglich darauf hoffen, dass sein Freund Donald Trump bei der US-Wahl im November triumphieren wird. Die USA haben in vergangenen Monaten sehr viel in eine Deeskalation der Lage im Nahen Osten investiert, doch der israelische Ministerpräsident hat bisher lediglich gezeigt, dass er sich nicht beeinflussen lässt. Eine Niederlage für Biden.