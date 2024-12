Der Fall von Damaskus bedeutet eine Zeitenwende im Nahen Osten. Das kann eine Chance sein. Doch dazu muss in Syrien jetzt ein neuer Staat entstehen, der seinen Bürgern nicht nur Freiheit, sondern auch wirtschaftliche Stabilität bietet. Nicht nur die Rebellen, sondern auch die oft zerstrittenen regionalen Mächte am Golf und am Bosporus sind gefragt. Der Westen muss sie dabei unterstützen, ohne in missionarische Hybris oder Gleichgültigkeit zu verfallen.

"Zeigen, dass die Türkei ihre Hand im Spiel hat"

Ob das gelingt, ist fraglich. Denn der Rebellenführer Abu Mohammed al-Dschulani, der neue starke Mann Syriens, ist nicht nur ein strammer Islamist. Er regierte in Idlib auch wie ein Autokrat. Und er ist nicht allein. In dem kaputten Land streben weitere Milizen nach einem Platz an der Sonne: Kurden, die türkischen Vasallen von der Syrischen Nationalen Armee und die Überreste des 'Islamischen Staats'. Sie drohen schon jetzt aufeinander loszugehen."

In der britischen Zeitung "The Telegraph" ist zu lesen: "Die HTS-Rebellen gelten vielen Analysten heute nicht mehr als die Hardliner-Islamisten, als die sie anfänglich auftraten. Aber es gibt immer noch viele Gruppen in der syrischen Opposition, die kein vernünftiger westlicher Politiker als Teil einer nationalen Regierung sehen möchte. Es ist auch nicht klar, ob die verschiedenen Gruppierungen in der Lage sein werden, sich zu etwas zusammenzuschließen, was tatsächlich einer Regierung ähnlich sieht: Kriegführung und Zersplitterung könnten sich also fortsetzen, während sie in den kommenden Monaten und Jahren ihre Differenzen austragen.

"Zum Äußersten überhitzte syrische Kessel"

Die Ereignisse der letzten Tage zeigen, dass die Türkei ihre Hand im Spiel hat: Präsident Erdoğan hat die Rebellion öffentlich unterstützt. Ihm geht es wohl vor allem darum, die Kurden, die von Ankara als Terroristen betrachtet werden, in Schach zu halten. Allerdings will die Türkei auch, dass die Millionen von syrischen Flüchtlingen, die sie derzeit beherbergt, in ihre Heimat zurückkehren. Daher ist sie an echter Stabilität in Syrien interessiert. Der Sturz von Assad ist zu begrüßen, aber die Zukunft Syriens und der gesamten Region ist ungewiss, denn bösartige Kräfte stehen bereit, die Situation für sich auszunutzen."

Auch die russische, kremlnahe Boulevardzeitung "Komsomolskaja Prawda" kommentiert den Sturz Assads: "Der bis zum Äußersten überhitzte syrische Kessel hat schlussendlich dem ständig steigenden Innendruck nicht standgehalten und ist explodiert. Die am 27. November von der nicht von Damaskus kontrollierten Provinz Idlib aus gestartete Offensive verschiedenster Gruppierungen der bewaffneten syrischen Opposition hat sich zu einem für die Regierungskräfte katastrophalen Blitzkrieg entwickelt.