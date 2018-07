„Schurkenstaat“ gegen „Großer Satan“

Warum der Iran und die USA Erzfeinde sind

Der verbale Schlagabtausch zwischen den USA und dem Iran geht in die nächste Runde. Via Twitter folgt eine Drohung der nächsten.

Revolution, Putsch, Geiselnahme: Die USA und der Iran sind seit Jahrzehnten verfeindet. Vor allem ein Ereignis wirkt immer noch nach. Jetzt wird der Streit wieder schärfer.

Der Iran warnt die USA mit der Blockade einer wichtigen Handelsroute. Trump droht dem Iran auf Twitter mit Vernichtung. Der Konflikt zwischen beiden Staaten spitzt sich derzeit wieder zu.

Das ist besonders gefährlich, weil die USA und den Iran eine lange Geschichte verbindet – die seit Jahrzehnten von Gegnerschaft, Gewalt und Misstrauen geprägt ist. Eine Chronik der wichtigsten Ereignisse.

1953: Operation Ajax

Mohammed Mossadegh mit Anhängern: Der Premierminister verstaatlichte die britische Anglo-Iranian Oil Compay. (Quelle: AP/dpa)

Im August 1953 stürzten der britischen MI6 und der US-amerikanische CIA den iranischen Ministerpräsidenten Mohammed Mossadeq. Die Geheimdienste stachelten Iraner zum Putsch auf und bezahlten unter anderem Bürger für Demonstrationen. Mossadeq war 1951 demokratisch gewählt worden und hatte dann die britische Anglo-Iranian Oil Compay verstaatlicht. Der Konzern hatte große Summen mit iranischem Erdöl erwirtschaft, von dem denen der Iran nur geringfügig profitierte. Während US-Präsident Harry S. Truman den Briten zunächst Hilfe verweigerte, ließ sein Nachfolger Dwight D. Eisenhower die CIA den Aufstand organisieren. Codename: Operation Ajax. Denn Eisenhower fürchtete, dass der Iran sich der Sowjetunion zuwenden könnte.

Der Putsch gilt als Schlüsselereignis in den Beziehungen zwischen dem Iran und den USA: Shah Mohammad Reza Pahlavi regierte von da an allein, als Autokrat, mit Wohlwollen der USA. Unter anderem gründete er den Geheimdienst SAVAK, der die iranische Bevölkerung überwachte und Opposition unterdrückte.

1979: Die iranische Revolution

Demonstrationen gegen den Shah in Teheran 1978: Menschen halten Plakate mit Konterfei Ayatollah Khomeinis hoch. (Quelle: ZUMA/Keystone/imago)

Im Jahr 1979 wurde der Shah in der iranischen Revolution gestürzt und durch Ayatollah Khomeini und die islamische Republik ersetzt. Für Ayatollah Khomeini und seine Regierung galten die USA als „Großer Satan“, als Feind und durch und durch verdorben. Die islamische Republik bestreitet seit Beginn außerdem das Existenzrecht Israels, einem der engsten Verbündeten der USA. Zudem unterstützt der Iran Gruppen wie die Hisbollah aus dem Libanon, die nicht nur den USA als Terrororganisation gilt. Die USA strafen den Iran dafür seit knapp 40 Jahren mit umfangreichen Sanktionen.

1979: Geiselnahme von Teheran

Geisel in iranischer Hand: Am 4. November 1979 besetzten iranische Studenten die US-Botschaft in Teheran. (Quelle: AP/dpa)

Wegen der iranischen Revolution 1979 war der krebskranke Shah nach mehreren Zwischenstationen zur Behandlung in die USA geflüchtet. Der Iran forderte seine Auslieferung, Khomeini rief zu Angriffen auf die USA auf. Am 4. November 1979 besetzten iranische Studenten die amerikanische Botschaft in Teheran. Die Besetzung wurde bald zur Geiselnahme. Erst nach 444 Tagen, am 20. Januar 1981, kamen die letzten Geiseln frei. Sahen die USA den Iran trotz Revolution noch nicht per se als Feind, endeten die Botschaftsbeziehungen beider Länder mit dem Ereignis.

1980-1988: Iran-Irak-Krieg

Jubelnde iranische Soldaten: Während des achtjährigen Iran-Irak-Kriegs starben auf beiden Seiten hunderttausende Menschen. (Quelle: Sven Simon/imago)

Der Iran-Irak-Krieg begann im September 1980 mit einem Angriff des Irak auf den Iran. Der Krieg dauerte bis August 1988. Hunderttausende Menschen starben, die meisten auf iranischer Seite.

Um den Irak zu unterstützen, nahmen die USA das Land von ihrer Liste der Staaten, die als Terrorunterstützer galten. Ab 1984 setzten sie den Iran auf die Liste. Zudem unterstützten die USA den Irak mit Informationen zu iranischen Truppenaufstellungen und -bewegungen. Wie später bekannt wurde, tolerierte die damalige Reagan-Regierung auch den Einsatz von Giftgas seitens des Irak gegen den Iran.

Trotz eines offiziellen Embargos belieferten die USA allerdings ab 1985 auf Umwegen auch den Iran mit Waffen, wie im Zuge der Iran-Contra-Affäre bekannt wurde.





1988: Abschuss des Iran-Air-Flugs 655 Die USS Vincennes 2005 bei Pearl Harbor: Das Schiff befindet sich auf seiner letzten Fahrt, ehe es außer Betrieb genommen wird. (Quelle: StockTreck Images/imago)

Am 3. Juli 1988 schoss der US-Kreuzer USS Vincennes unter Leitung des Kapitäns William C. Rogers eine iranische Airbus 300 mit 290 Menschen an Bord ab. Das Passagierflugzeug befand sich auf einem knapp halbstündigen Flug von Bandar Abbas nach Dubai über den Persischen Golf. Die Vincennes war im Golf stationiert, um Öl-Tanker vor iranischen Angriffen zu schützen und befand sich zum Zeitpunkt des Abschusses in einem Gefecht mit iranischen Schnellbooten.

Für den Abschuss wurde ein Computerfehler auf der Vincennes verantwortlich gemacht: Während eine automatische Abfrage die Airbus als Zivilflugzeug erkannte, identifizierte das neuartige Aegis-Kampfsystem die Passagiermaschine als F-14 Tomcat Kampfjet. Rogers ließ mehrere Nachrichten auf zivilen und militärischen Kanälen abschicken. Als diese unbeantwortet blieben, ließ er das Flugzeug abschießen.

Zur Empörung des Iran verteidigte der damalige Vizepräsident George H. W. Bush den Einsatz Rogers. Erst 1996 einigte sich die Clinton-Regierung mit Iran auf Entschädigungszahlungen in Höhe von knapp 131 Millionen Dollar, wovon etwa 61 Millionen den Hinterbliebenen zustanden. Eine Schuld erkannten die USA nicht an.

2002: Bush erklärt Iran zum Teil der "Achse des Bösen" George W. Bush: Nach den Anschlägen des elften Septembers 2001 erklärte der US-Präsident den Iran zum Teil der "Achse des Bösen". (Quelle: ZUMA Press/imago)

Nach den Terroranschlägen des elften Septembers 2001 beschrieb Präsident George W. Bush im Januar 2002 drei Länder als „Achse des Bösen“: Nordkorea, den Irak und den Iran. Der iranischen Regierung gefiel das gar nicht. Dabei sollen der Iran und die USA zuvor im Geheimen sogar miteinander kooperiert haben: Grund war ein gemeinsamer Kampf gegen die Taliban, die beide Seiten gleichermaßen als Feind sahen. Nach Bushs Aussage endete jede Zusammenarbeit.

2015 und 2016: Das Atomabkommen und die Wahl Trumps Die Freude war groß: (v.l.n.r.) Der damalige deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier, die EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini, Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif, der Leiter der iranischen Atomenergiebehörde Ali Akbar Salehi und Russlands Außenminister Sergey Lavrov nach dem Abschluss des Atomabkommens in Wien. (Quelle: abaca/dpa)

Bereits zu Schah-Zeiten arbeitete der Iran an einem Atomprogramm, das die USA unterstützten. Mit der iranischen Revolution endete die Hilfe, der Iran führte das Programm aber nach kurzer Pause fort. Im Jahr 2002 wurde bekannt, dass der Iran Atomanlagen besitzt. Mit der Wahl des Hardliners Mahmud Ahmadinedschad als Präsidenten 2005 intensivierte sich der Konflikt, auch weil Ahmadinedschad Israel massiv bedrohte.



Nach dem Atomabkommen von 2015, das die Regierungen von Barack Obama und Hassan Ruhani und zahlreiche weitere Staaten ausgehandelt hatten, entspannte sich die Situation. Die US-Sanktionen wurden gelockert. Donald Trump, der 2016 zum, Präsidenten gewählt wurde, kündigte das Abkommen aber auf. Er bezeichnet es als "schlechten Deal", will neu verhandeln und den Iran stärker als zuvor sanktionieren. Seitdem verschlechtern sich die Beziehungen wieder – bis hin zu den aktuellen Drohungen.