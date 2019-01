Konfrontation in Venezuela

Maduros Gegner wagen Machtprobe – USA und EU stützen Opposition

24.01.2019, 05:02 Uhr | dpa, AFP, rtr, cwe, jmt, aj

In Venezuela entwickeln sich die Proteste gegen den Präsidenten Nicolás Mauro zu einer Staatskrise. In dem südamerikanischen Land gab es bei den Prostest bereits vier Tote. (Quelle: t-online.de)

Der Parlamentspräsident Venezuelas hat sich zum Staatschef erklärt – unterstützt von den USA. Die EU ruft zu Neuwahlen auf. Präsident Maduro hält an der Macht fest. Das Militär steht eisern hinter ihm.

Der Machtkampf in Venezuela ist vollends entbrannt. Der oppositionelle Parlamentspräsident Juan Guaidó erklärte sich am Mittwoch bei Massenprotesten gegen den linksnationalistischen Staatschef Nicolás Maduro zum Interimspräsidenten. Er erhielt umgehend die Unterstützung von US-Präsident Donald Trump und von einer Reihe lateinamerikanischer Staaten. Maduro kündigte daraufhin einen Bruch der Beziehungen zu den USA an - was Washington aber nicht anerkennt. Die Europäische Union ruft zu Neuwahlen auf. EU-Ratspräsident Donald Tusk forderte die europäischen Staaten auf, die demokratische Opposition in Venezuela zu unterstützen. Bei Unruhen kamen derweil binnen zwei Tagen 13 Menschen ums Leben.

Ich schwöre, offiziell die nationale Exekutivgewalt als amtierender Präsident von Venezuela zu übernehmen, um die Usurpation zu beenden, eine Übergangsregierung einzusetzen und freie Wahlen abzuhalten", sagte Guaidó vor Anhängern in der Hauptstadt Caracas. Guaidó war Anfang Januar zum Präsidenten der von der Opposition beherrschten Nationalversammlung gewählt worden.

In einer vom Weißen Haus veröffentlichten Erklärung des US-Präsidenten hieß es daraufhin, Guaidó vertrete "das einzige legitime" Staatsorgan des Landes, weil er "ordnungsgemäß" vom venezolanischen Volk gewählt worden sei.

Maduro: "Hier ergibt sich niemand"

Präsident Maduro hingegen schwor seine Anhänger auf die Verteidigung der sozialistischen Regierung ein. "Hier ergibt sich niemand", sagte er. "Venezuela hat das Recht, sich selbst souverän zu regieren." Das Militär rief er zu Geschlossenheit und Disziplin auf. "Wir werden über all dies triumphieren, wir werden als Sieger hervorgehen", erklärte er vor Anhängern vor seinem Präsidentenpalast in Caracas. Die Opposition habe einen Putschversuch unternommen. Nach Angaben des Verteidigungsministers erkenne das Militär Guaidó nicht als Präsidenten an. "Die Soldaten des Vaterlandes akzeptieren keinen Präsidenten, der von dunklen Mächten eingesetzt wird, oder sich abseits des Rechts selbst einsetzt."

Maduro verkündete als Reaktion den Abbruch der diplomatischen Beziehungen seines Landes zu den USA und gab dem diplomatischen Corps der USA 72 Stunden zum Verlassen des Landes. "Hier ergibt sich niemand", sagte er. "Ich habe entschieden, die diplomatischen und politischen Beziehungen zur imperialistischen Regierung der Vereinigten Staaten abzubrechen", sagte Maduro. "Raus! Weg aus Venezuela. Hier herrscht Würde, verdammt."

Trump: "Alle Optionen sind auf dem Tisch"

Die USA riefen Maduro weiterhin zu einer friedlichen Machtübergabe auf und drohten dem Sozialisten andernfalls mit schweren Konsequenzen. "Alle Optionen sind auf dem Tisch", sagte Trump. Er forderte andere Regierungen im Westen dazu auf, Guaidó ebenfalls als Übergangspräsidenten anzuerkennen.



Außerdem verweigere es den verlangten Abzug der US-Diplomaten aus dem südamerikanischen Land. "Die Vereinigten Staaten erkennen das Maduro-Regime nicht als Regierung Venezuelas an", erklärte US-Außenminister Mike Pompeo am Mittwochabend (Ortszeit). "Folglich sind die Vereinigten Staaten nicht der Ansicht, dass der frühere Präsident Nicolás Maduro die rechtliche Befugnis hat, diplomatische Beziehungen zu den Vereinigten Staaten abzubrechen oder unsere Diplomaten zu unerwünschten Personen zu erklären."



Gleichzeitig appellierte Pompeo an das Militär, alle Bürger des Landes zu schützen ebenso wie alle ausländischen Bürger. Seinen Worten zufolge wollen die USA ihre diplomatischen Beziehungen zu Venezuela aufrechterhalten durch Kontakte mit der Regierung von Interimspräsident Guaido.

Der Parlamentspräsident von Venezuela, Juan Guaido (M.): Der Politiker hat sich zum neuen Staatschef des Landes ernannt. (Quelle: Manaure Quintero/Reuters)\



Mexiko hielt in einer Erklärung an Maduro fest. Mehrere Bundestagsabgeordneten der Linken verurteilten die Ereignisse ebenfalls als Putschversuch. Und auch die sozialistischen Länder Kuba und Bolivien erklärten ihre Unterstützung für Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro. Die Solidarität gelte angesichts der "imperialistischen Versuche", die bolivarische Revolution zu destabilisieren, schrieb Kubas Präsident Miguel Díaz-Canel am Mittwochabend (Ortszeit) auf Twitter.



Boliviens Staatschef Evo Morales erklärte ebenfalls auf Twitter, dass die "Klauen des Imperialismus" erneut versuchten, die Demokratie und Selbstbestimmung der Völker in Südamerika zu hintertreiben. "Wir werden nie wieder der Hinterhof der Vereinigten Staaten sein", so Morales.

Mogherini: EU unterstützt Guaidós Übergangsregierung

Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini rief zu Neuwahlen in Venezuela auf und sagte dem von der Opposition geführten Parlament die Unterstützung der Europäischen Union zu. "Die Europäische Union ruft mit Nachdruck zum Beginn eines sofortigen politischen Prozesses auf, der zu freien und glaubwürdigen Wahlen führt, im Einklang mit der Verfassung", erklärte Mogherini am späten Mittwochabend. Das venezolanische Volk fordere Demokratie und die Möglichkeit, "frei über sein eigenes Schicksal zu entscheiden". Die Europäische Union unterstütze die - vom selbst ernannten Übergangspräsidenten Juan Guaidó geführte - Nationalversammlung "als demokratisch gewählte Institution, deren Befugnisse wiederhergestellt und respektiert werden müssen".

Die Bürgerrechte, Freiheit und Sicherheit Guaidós sowie aller anderen Parlamentsmitglieder seien uneingeschränkt zu achten, erklärte Mogherini weiter. "Gewalt und übertriebene Härte der Sicherheitskräfte sind vollkommen inakzeptabel und werden die Krise mit Sicherheit nicht lösen." Die Menschen in Venezuela hätten das Recht, friedlich zu demonstrieren, frei über ihre Anführer und ihre Zukunft zu entscheiden. Die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten stünden weiterhin bereit, "um die Wiederherstellung der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Venezuela durch einen glaubwürdigen, friedlichen politischen Prozess im Einklang mit der Verfassung Venezuelas zu unterstützen".

Maas ruft zur Besonnenheit auf

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat währenddessen alle Seiten zur Besonnenheit aufgerufen. "Im Laufe dieses Tages kann nicht ausgeschlossen werden, dass es auf der Straße auch zu Ausschreitungen kommt", warnte Maas am Mittwoch nach einem Gespräch mit US-Außenminister Mike Pompeo in Washington. "Deshalb wollen wir alle einen Beitrag dazu leisten, dass wir hier nicht Gewalt auf der Straße sehen und Menschen zu Schaden kommen."

Aktuell sei die Situation in Venezuela "sicherlich kritisch", urteilte Maas. "Wir alle wollen nichts dazu beitragen, was dazu führt, dass die Lage weiter eskaliert."

Angesprochen auf die Entscheidung der USA, den venezolanischen Oppositionspolitiker Juan Guaidó als Interimsstaatschef anzuerkennen, sagte Maas, Pompeo habe ihm die Gründe der US-Regierung dazu erläutert. "Wir werden uns jetzt sehr eng auf Basis dieser Entscheidung abstimmen, auch mit unseren europäischen Partnern, und wir planen, uns für morgen in der europäischen Union zu erklären", kündigte er an. Es sei wichtig zu versuchen, in Europa eine gemeinsame Haltung in dieser Frage zu finden.

Der CDU-Außenpolitiker Elmar Brok forderte die Anerkennung Guaidos als neuen Präsidenten Venezuelas. "Die Menschen in Venezuela verhungern, weil der korrupte, abgewählte Präsident Maduro sich illegal an der Macht hält", sagt der EU-Parlamentarier der "Bild"-Zeitung. "Die EU sollte sich hinter den vom Parlament legitimierten Juan Guaido stellen. Er wäre als Übergangspräsident vom Volk akzeptiert."

Sozialisten wollen Maduro verteidigen



Die regierenden Sozialisten riefen dagegen zur Verteidigung Maduros auf. "Der Präsident ist Nicolás Maduro", sagte der Vizepräsident der sozialistischen Partei PSUV, Diosdado Cabello, am Mittwoch bei einer Kundgebung. "Wer Präsident sein will, soll zum (Präsidentenpalast) Miraflores kommen. Dort wird das Volk sein und Nicolás Maduro verteidigen." Die Opposition beruft sich auf die Verfassung, nach der das Parlament übergangsweise die Exekutivgewalt übernehmen kann, wenn es keinen legitimen Präsidenten gibt.

Am Mittwoch gingen in ganz Venezuela Zehntausende Menschen gegen die sozialistische Regierung auf die Straßen. Die Demonstranten zeigten Transparente mit der Aufschrift "Wir sind frei" und skandierten "Sie wird stürzen, sie wird stürzen, diese Regierung wird stürzen". Die Polizei feuerte Tränengasgranaten und Gummigeschosse in die Menge. Vermummte Demonstranten schleuderten Steine auf die Sicherheitskräfte. Nach Medienberichten wurden mehrere Demonstranten festgenommen.

Alle schauen auf die Streitkräfte



Auch Maduros Anhänger gingen auf die Straßen, um die Regierung zu unterstützen. Der 23. Januar ist ein symbolisches Datum für das Land, weil an diesem Tag 1958 der damalige venezolanische Diktator Marcos Pérez Jiménez gestürzt wurde.



Zusammenstöße in Venezuelas Hauptstadt: Tausende Menschen gingen auf die Straßen gegen die Regierung des Präsidenten Maduro. (Quelle: Rayner Pena/dpa)



Guaidó rief die Streitkräfte dazu auf, sich auf die Seite der Regierungsgegner zu stellen. Gleiches tat US-Außenminister Mike Pompeo. Das Volk habe lange genug unter der "katastrophalen Diktatur" Maduros gelitten. Die USA seien bereit dazu, humanitäre Hilfe für die Menschen in Venezuela zu leisten, soweit die Bedingungen dies zuließen. "Die Vereinigten Staaten sichern Präsident Guaidó, der Nationalversammlung und dem Volk Venezuelas unsere anhaltende Unterstützung zu." Das Militär Präsident Maduro aber zuletzt noch seine Loyalität versichert.

Maduro erst kürzlich vereidigt



Maduro hatte sich vor zwei Wochen für seine zweite Amtszeit vereidigen lassen. Zahlreiche Staaten, internationale Organisationen und die Opposition erkennen ihn nicht als legitimen Präsidenten an, weil die Wahlen im vergangenen Jahr nicht demokratischen Standards entsprachen. Unterstützt wird Maduro hingegen von seinen Verbündeten in Kuba, Bolivien und Nicaragua. Zuletzt versuchte er auch, seine Beziehungen zu Russland, China und der Türkei zu vertiefen.









Bei den jüngsten Massenprotesten gegen den venezolanischen Präsidenten sind nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten allein am Mittwoch mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Die Opfer seien bei Demonstrationen in sechs verschiedenen Bundesstaaten getötet worden, teilte die Beobachtungsstelle für soziale Konflikte (OVCS) mit. Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Foro Penal wurden zudem 109 Menschen festgenommen.

Die Todesfälle hätten sich am Dienstag und Mittwoch in der Hauptstadt Caracas und in den Bundesstaaten Táchira, Barinas, Portuguesa, Amazonas und Bolívar zugetragen.