Schon kommende Woche

USA rechnen mit baldigem russischen Angriff auf Ukraine

11.02.2022, 21:05 Uhr | AFP, dpa

Die US-Regierung warnt vor einer russischen Invasion in die Ukraine in der kommenden Woche. Medienberichten zufolge soll Putin sich dazu bereit entschieden haben. 3.000 US-Soldaten sollen nun nach Polen geschickt werden.

Die US-Regierung hält einen russischen Einmarsch in die Ukraine noch vor dem Ende der Olympischen Winterspiele in China am 20. Februar für möglich. "Wir sehen weiterhin Anzeichen für eine russische Eskalation, einschließlich neuer Truppen, die an der ukrainischen Grenze eintreffen", sagte der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, am Freitag im Weißen Haus. Sullivan rief US-Bürger deswegen auf, die Ukraine umgehend zu verlassen. Er machte aber deutlich, dass er damit nicht sagen wolle, dass Putin eine Entscheidung für eine Invasion getroffen habe.

US-Journalisten der Sender PBS und CNN haben zuvor mit Bezug auf Regierungsquellen berichtet, dass die US-Regierung davon ausgehe, dass Putin eine Invasion in der kommenden Woche bereits entschieden habe. Nach "Spiegel"-Informationen unterrichteten zudem sowohl der US-Geheimdienst CIA als auch das US-Militär die Nato-Staaten, dass es neue Informationen gebe, nachdem der Angriff bereits am Mittwoch erfolgen könnte. Wie der "Guardian" berichtet, soll US-Präsident Joe Biden selbst verbündete Regierungschefs und Vertreter von Nato und EU bei einem Gespräch vor Putins Angriff gewarnt haben. Russland hat bislang den Vorwurf stets zurückgewiesen, in die Ukraine einmarschieren zu wollen.

USA schicken weitere Soldaten nach Polen

Möglich wäre unter anderem ein schnelles Vorrücken der russischen Armee auf die ukrainische Hauptstadt Kiew, sagte Sullivan vor Journalisten im Weißen Haus. Er warnte zugleich, eine russische Attacke würde vermutlich mit "Luft- und Raketenangriffen" beginnen, die Zivilisten töten könnten. Dann könnte es eine Bodenoffensive geben, weswegen es dann kaum mehr möglich sein dürfte, das Land zu verlassen. "Niemand könnte sich auf Luft-, Eisenbahn- oder Landverbindungen verlassen, nachdem ein Militäreinsatz beginnt", sagte er. Es werde in einem solchen Fall keinen Evakuierungseinsatz des US-Militärs für Amerikaner in der Ukraine geben.

"Ich werde mich nicht zu den Einzelheiten unserer Geheimdienstinformationen äußern. Aber ich möchte klarstellen, dass der Einmarsch während der Olympischen Spiele beginnen könnte, obwohl es viele Spekulationen gibt, dass er erst nach den Olympischen Spielen stattfinden würde", so Sullivan weiter. Biden hatte amerikanische Staatsbürger bereits am Donnerstag dazu aufgefordert, die Ukraine umgehend zu verlassen. Laut einem Pentagon-Vertreter entschieden die USA am Freitagabend zudem, in den kommenden Tagen zusätzliche 3.000 Soldaten nach Polen zu schicken. Anfang Februar hatten die USA bereits die Entsendung von 1.700 Soldaten angeordnet.

Von der Leyen: Strafmaßnahmen würden "massiv" ausfallen

Bei dem Gespräch am Freitag waren auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sowie der französische Präsident Emmanuel Macron per Video zugeschaltet. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte danach erklärt, im Fall eines russischen Angriffs auf die Ukraine würde die EU Sanktionen gegen Russlands Finanz- und Energiesektor verhängen. Betroffen wäre außerdem "die Ausfuhr von High-Tech-Produkten", sagte von der Leyen. Die Strafmaßnahmen würden "massiv" ausfallen.

Die deutsche Bundesregierung hat über Wochen mit einer klaren Position zu Nord Stream 2 als Hebel im aktuellen Konflikt gehadert. Klarheit brachte ein Treffen zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und US-Präsident Joe Biden Anfang dieser Woche: Biden machte nach dem Gespräch auf einer Pressekonferenz deutlich, dass ein russischer Einmarsch in die Ukraine das Aus für die bereits fertig gestellte Leitung bedeuten würde.

Ursula von der Leyen (CDU): Seit Ende 2019 ist sie Präsidentin der EU-Kommission. (Quelle: Sven Simon/imago images)



Diese Position vertreten die Grünen bereits länger. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) betonte auch am Freitag erneut, dass eine zugespitzte Situation in der Geopolitik aus seiner Sicht nicht ohne Konsequenzen für die Genehmigung der Pipeline bleiben dürfe, die Gas von Russland nach Deutschland bringen soll. "Energiepolitik ist in diesen Zeiten immer auch Geopolitik", sagte Habeck.

Habeck: "Wir reden hier von Krieg in Europa"

Vor kurzem hatte das Projekt den nächsten Schritt hin zu einer möglichen Inbetriebnahme gemacht. Mit der Gründung einer deutschen Tochtergesellschaft war die Nord Stream 2 AG einer Auflage der Bundesnetzagentur nachgekommen. Im Falle eines grünen Lichts der Bundesnetzagentur in Zertifizierungsverfahren ist anschließend eine Überprüfung durch die EU-Kommission vorgesehen.

Habeck betonte, die Situation in der Ostukraine müsse alle Menschen in Europa mit größter Sorge erfüllen. Sollte es nicht gelingen, sie mit diplomatischen Mitteln zu entschärfen, würden im Fall einer weiteren kriegerischen Eskalation Sanktionen Russland "hart und schwer" treffen. Dies könne auch negative Folgen für die deutsche Volkswirtschaft haben. "Es gibt im Grunde keine denkbaren Sanktionen, die Deutschland, Frankreich die USA, Europa nicht ebenfalls auch beeinträchtigen, aber wir reden hier von Krieg in Europa,(...) da müssen solche Überlegungen dann im Zweifelsfall hintenanstehen", sagte der Minister.