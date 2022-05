Genau wie voraussichtlich Xi Jinping hatte auch John Lee, der neue Regierungschef in Hongkong von Pekings Gnaden keinen Gegenkandidaten. Was lässt das für die Stadt am Perlfluss ahnen, in der Regierung und Behörden die Demokratiebewegung drangsalieren?

John Lee ist definitiv ein Hardliner, der Pekings Interessen weiter energisch verfechten wird. Für die Demokratiebewegung in Hongkong ist das ein schlechtes Zeichen.

Mit "Hongkong. Umkämpfte Metropole" haben Sie gerade ein Buch zur Geschichte dieser so großen, aber im Vergleich zum übrigen China so winzigen Stadt veröffentlicht. Was ist das Besondere an Hongkong?

Hongkong ist ein faszinierender Sonderfall, für den es in der Geschichte kaum eine Parallele gibt. 156 Jahre hatten die Briten Hongkong beherrscht, bis sie die Stadt 1997 an China zurückgaben. In diesem Zeitraum war Hongkong ein wichtiges Ein- und Ausgangstor für China. Durch Hongkong sind selbst unter den Bedingungen des Kalten Krieges Informationen, Technologie und Kapital auf das chinesische Festland geflossen. Das Wirtschaftswunder, das China seit einigen Jahrzehnten erlebt, wäre ohne das Kapital und die Investitionen aus Hongkong gar nicht möglich gewesen.

Was bedeutet, dass den kommunistischen Machthabern die britische Kronkolonie an ihrer Flanke gar nicht so unlieb gewesen ist?

Peking wusste das britische Hongkong durchaus zu schätzen. Mao Zedong war etwa bekannt dafür, dass er als begeisterter Tänzer immer wieder zu entsprechenden Veranstaltungen lud. Und woher bezog er im isolierten China Plattenspieler und Schallplatten? Aus Hongkong selbstverständlich. Dazu passte, dass die Briten zwar autoritär in Hongkong geherrscht haben, aber gegen keinerlei politische Richtung einschritten, solange sich diese friedlich verhielt. So wurden in Hongkong Nationalisten, Kommunisten und Demokraten geduldet. Zugleich hat Großbritannien als traditionsreiche europäische Demokratie wenig dafür getan, in Hongkong demokratische Strukturen zu etablieren.