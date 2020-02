Newsblog zu den US-Vorwahlen

Umfrage: Nach Iowa könnte es die nächste Überraschung geben

11.02.2020, 12:07 Uhr | dpa, rtr, AFP, ds

Die US-Präsidentschaftsvorwahlen gehen in die nächste Runde. Nach dem Chaos bei in Iowa hoffen die Demokraten nun auf einen reibungslosen Ablauf. Für einen Favoriten wird es bereits eng. Alle Infos im Newsblog.

Im Rennen um die US-Präsidentschaftskandidatur kommt es am Dienstag im nordöstlichen Bundesstaat New Hampshire zu den zweiten Vorwahlen. Umfragen sehen den linken Senator Bernie Sanders als Favoriten bei den Demokraten. Doch auch der Überraschungssieger in Iowa, Pete Buttigieg kann wieder mit zahlreichen Unterstützern rechnen. Bei den Republikanern gelten die Vorwahlen hingegen als reine Formsache: US-Präsident Donald Trump hat keine ernstzunehmende parteiinterne Konkurrenz.

Seite neu laden

12.15 Uhr: Rührende Geste von Biden vor der US-Vorwahl

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat bei einer Veranstaltung vor den Vorwahlen in New Hampshire mit einer rührenden Geste für Aufsehen gesorgt. Biden schnappte sich den 13-jährigen Jonathan Costello und nahm sich Zeit für ein kurzes Gespräch – inklusive Familienfoto. Costello stottert und verarbeitet seine Krankheit unter anderem in einem Youtube-Video.



A special moment on the eve of the New Hampshire primary: @JoeBiden connects with 13-year-old Jonathan Costello who made a video about his stutter. pic.twitter.com/jM5HCEFZrh — Fabian Reinbold (@fabreinbold) February 11, 2020

Unser US-Korrespondent Fabian Reinbold beobachtete die Szene und nannte sie einen "speziellen Moment".

11.58 Uhr: Favorit Biden abgeschlagen



Der frühere US-Vizepräsident Joe Biden verliert im Rennen um den Präsidentschaftskandidaten der Demokraten an Zustimmung. In einer am Montag veröffentlichten Erhebung von Reuters/Ipsos erklärten sich 17 Prozent der registrierten Anhänger der Demokraten sowie der Unabhängigen für Biden – fünf Prozentpunkte weniger als noch vor einer Woche. Die Feld der Bewerber um das Amt des Herausforderers des republikanischen Präsidenten Donald Trump führt in der Umfrage der linksgerichtete Senator Bernie Sanders mit 20 Prozent an. Deutlich zulegen konnte der ehemalige New Yorker Bürgermeister und Milliardär Michael Bloomberg, der sich um sechs Punkte auf 15 Prozent verbesserte. Elf Prozent der Befragten stimmten für die Senatorin Elizabeth Warren, der frühere Bürgermeister von South Bend und Überraschungs-Sieger in Iowa, Pete Buttigieg, kam auf acht Prozent.

Dienstag, 11. Februar, 10.02 Uhr: Wahlergebnisse in Iowa stehen immer noch aus



Die erste Vorwahl im Bundesstaat Iowa war von einer technischen Panne bei der Übermittlung von Ergebnissen überschattet worden. Der Ex-Bürgermeister Pete Buttigieg und Sanders lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen – Buttigieg steht nach derzeitigem Stand mit hauchdünnem Vorsprung an der Spitze. Ein endgültiges Ergebnis steht noch immer aus. Dass es zu derartigen Verzögerungen auch in New Hampshire kommt, ist nicht abzusehen. Das Prozedere ist dort deutlich einfacher als in Iowa.