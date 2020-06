Ex-Sicherheitsberater packt aus

Bericht: Trump erbat Chinas Hilfe für Wiederwahl

17.06.2020, 22:30 Uhr | AFP, dpa, dru

John Bolton, früherer Nationaler Sicherheitsberater von Donald Trump, hat ein Buch über seine Zeit im Weißen Haus geschrieben. Darin lässt er laut Berichten kein gutes Haar an seinem alten Chef, wirft ihm sogar Amtsmissbrauch vor.

Der frühere US-Sicherheitsberater John Bolton hat massive Vorwürfe gegen Präsident Donald Trump erhoben. In seinem Enthüllungsbuch schreibt Bolton, dass Trump vom chinesischen Staatschef Xi Jinping wiederholt Hilfe für die angestrebte Wiederwahl im kommenden November erbeten habe. Das berichten "Wall Street Journal" und "New York Times".

Weiter heißt es, Trump habe mehrfach strafrechtliche Ermittlungen zugunsten von ihm lieben "Diktatoren" unterbunden, neben China auch in Bezug auf die Türkei. "Das Verhaltensmuster sah nach Behinderung der Justiz als Alltagsgeschäft aus, was wir nicht akzeptieren konnten", schreibt Bolton den Berichten zufolge.



Er habe seine Bedenken damals auch schriftlich an Justizminister William Barr gerichtet, erklärt Bolton. In Bezug auf China habe Trump in den Verhandlungen um ein Handelsabkommen mehrfach klargemacht, dass es ihm darum gehe, ein Ergebnis zu erzielen, das es ihm erlauben würde, bei der US-Wahl im November in den landwirtschaftlich geprägten Bundesstaaten zu siegen. Chinas Versprechen, mehr landwirtschaftliche Produkte zu kaufen, waren ein wichtiger Teil des Abkommens.

Haarsträubende Unwissenheit

Bolton, der als Sicherheitsberater eng mit dem Präsidenten zusammengearbeitet hatte, warf Trump auch vor, seine Außenpolitik häufig auf Bauchgefühl und Unwissenheit zu basieren. So habe der Präsident zum Beispiel nicht gewusst, dass Großbritannien eine Atommacht ist und ein Mal auch gefragt, ob Finnland zu Russland gehöre. Bolton erklärte auch, es sei klar gewesen, dass Trumps persönliche Diplomatie mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un nie zu einem befriedigenden Ergebnis führen würde. Zudem soll Trump einen Nato-Austritt sehr ernsthaft erwogen haben.

Bolton kommt zu dem Schluss, dass ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump nicht nur wegen der Vorwürfe in der Ukraine-Affäre gerechtfertigt gewesen wäre. Das Buch mit dem Titel "The Room Where It Happened" (etwa: Der Raum, in dem es geschah) soll kommende Woche erscheinen. Das Weiße Haus versucht die Veröffentlichung zu verhindern mit der Begründung, Bolton verbreite darin geheime Informationen und gefährde dadurch die nationale Sicherheit.

Trump hatte seinen Vertrauten Bolton im September nach knapp eineinhalb Jahren als Sicherheitsberater geschasst – wegen Meinungsverschiedenheiten. Bolton kündigte bereits damals an, er werde zu gegebener Zeit seine Sicht auf die Dinge darlegen. Bolton hatte sich allerdings Anfang des Jahres geweigert, im Amtsenthebungsverfahren gegen Trump wegen der Ukraine-Affäre vor dem Repräsentantenhaus ohne Vorladung unter Strafandrohung auszusagen. Kritiker werfen ihm daher vor, scheinheilig zu agieren und nur möglichst viel Profit aus seinem Buch schlagen zu wollen.