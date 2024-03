Trump fordert Biden heraus: "Jederzeit und überall"

Aktualisiert am 07.03.2024 - 08:58 Uhr

Aktualisiert am 07.03.2024 - 08:58 Uhr Lesedauer: 51 Min.

Im November wählen die USA einen neuen Präsidenten. Derzeit laufen die Vorwahlen der Parteien, an deren Ende jeweils ein Kandidat nominiert wird. Es gilt als wahrscheinlich, dass die Demokraten Amtsinhaber Joe Biden aufstellen und die Republikaner den früheren Präsidenten Donald Trump ins Rennen schicken werden. Hier finden Sie einen Überblick über die Umfragen und das US-Wahlsystem , alle neuen Entwicklungen lesen Sie hier:

Musk: Spende keinem US-Präsidentschaftsbewerber Geld

3.24 Uhr: Tech-Milliardär Elon Musk unterstützt nach eigenen Angaben keinen der Bewerber im US-Präsidentschaftswahlkampf direkt mit Geld. "Nur um das klarzustellen: Ich spende keinem der beiden Kandidaten für das Amt des US-Präsidenten Geld", schrieb Musk am Mittwoch auf seiner Online-Plattform X.

Medienberichten zufolge soll sich der Tesla-Chef am Wochenende mit Trump und weiteren Superreichen in Palm Beach im US-Bundesstaat Florida getroffen haben.

Oberstes US-Gericht verhandelt am 25. April über Trumps Immunität

2.10 Uhr: Der Oberste Gerichtshof der USA befasst sich Ende April mit der Frage, ob Donald Trump als Ex-Präsident vor Strafverfolgung immun ist. Wie aus dem am Mittwoch für April veröffentlichten Kalender des Gerichts hervorgeht, ist die Verhandlung über die Frage der strafrechtlichen Immunität, auf die sich Trump als früherer Präsident beruft, für den 25. April angesetzt.

Trump hatte wiederholt gefordert, dass dieser Prozess - wenn überhaupt - erst nach der Präsidentschaftswahl am 5. November beginnen dürfe. Seine Anwälte setzen deshalb auf eine Verzögerungstaktik. Die meisten Kommentatoren werteten die Entscheidung des Supreme Court als Erfolg ihrer Strategie.

Weißes Haus: Selenska und Nawalnaja kommen nicht zu Biden-Rede

0.21 Uhr: Sowohl Olena Selenska, Ehefrau des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, als auch Julia Nawalnaja, Witwe des in Haft ums Leben gekommenen Kremlkritikers Alexej Nawalny, haben Einladungen zur bevorstehenden Ansprache vor dem US-Kongress von Präsident Joe Biden ausgeschlagen. Das bestätigte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, am Mittwoch auf Nachfrage in Washington.