Putin reagiert mit beißendem Spott auf Biden-Kritik

Kanzleramtschef: Vorbereitung auf Trump-Wahlsieg schwierig

2.40 Uhr: Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt hat Erwartungen gebremst, dass sich die deutsche Politik in allen Einzelheiten auf einen möglichen Wahlsieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen vorbereiten kann. "Das ist nicht ganz einfach", sagte Schmidt am Donnerstagabend bei einer Veranstaltung in Berlin. Man habe in seiner ersten Amtszeit gesehen, dass viele der Personen, die Trump dann in führende Positionen gehievt habe, kaum bekannt gewesen seien. Deshalb versuche man derzeit zu schauen, "was sind Leute aus dem republikanischen Establishment, die eher näher an Trump sind". Zu denen suche man Kontakt.