Republikanische Senatoren stellen sich hinter Haley

Donald Trump fordert von seine Kontrahenten Joe Biden einen Gedächtnistest. Beide Kandidaten besuchen die Grenze zu Mexiko. Mehr Informationen im Newsblog.

Im November wählen die USA einen neuen Präsidenten. Derzeit laufen die Vorwahlen der Parteien, an deren Ende jeweils ein Kandidat nominiert wird. Es gilt als wahrscheinlich, dass die Demokraten Amtsinhaber Joe Biden aufstellen und die Republikaner den früheren Präsidenten Donald Trump ins Rennen schicken werden. Hier finden Sie einen Überblick über die Umfragen und das US-Wahlsystem, alle neuen Entwicklungen lesen Sie hier:

Republikanische Senatoren stellen sich hinter Nikki Haley

3.15 Uhr: Die republikanischen Senatorinnen Lisa Murkowski und Susan Collins haben am Freitag nach US-Medienberichten bekanntgegeben, dass sie die ehemalige Gouverneurin von South Carolina, Nikki Haley, bei den republikanischen Vorwahlen für die Präsidentschaftswahlen 2024 unterstützen werden. Murkowski gilt als gemäßigte Politikerin der Mitte in ihrer Partei. Sie schlug bei ihrer Senatswiederwahl einen vom Trump unterstützten Kandidaten. Sie ist die erste Senatorin, die offen Trumps Gegnerin unterstützt. Kurz darauf hatte auch Collins, die den Bundesstaat Maine vertritt, laut "Bangkodailynews" erklärt, sich für Haley einzusetzen.

Aus dem Repräsentantenhaus hatte sich zuletzt der republikanische Abgeordnete Ralph Norman von Trump öffentlich abgewandt. Am kommenden Dienstag stehen in mehreren US-Bundestaaten Vorwahlen der Parteien an. Es wird erwartet, dass Trump seinen Vorsprung vor Nikki Haley weiter ausbaut.

Freitag, 1. März

Trump-Prozess zu Dokumenten könnte verzögert werden

4.55 Uhr: Im Strafverfahren gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump rund um die Mitnahme geheimer Regierungsdokumente deutet sich eine Verzögerung des Prozessauftakts an. Für Freitag ist dazu eine Anhörung vor Gericht im Bundesstaat Florida geplant. Am Donnerstag (Ortszeit) reichten Ankläger und Verteidiger ihre Vorschläge für einen neuen Zeitplan ein: Die Staatsanwaltschaft plädierte für einen Prozessauftakt am 8. Juli, Trumps Verteidiger für einen Termin frühestens am 12. August, möglichst aber erst nach der Präsidentenwahl im November. Das geht aus Gerichtsdokumenten hervor, die am Donnerstagabend veröffentlicht wurden.

Eigentlich sollte der Prozess am 20. Mai 2024 beginnen. Doch die zuständige Richterin hatte bereits vor Monaten eine mögliche Änderung des Zeitplans angedeutet – auch wegen der anderen Verfahren gegen den Ex-Präsidenten. Eine Verschiebung des Prozesses wäre ein Erfolg für Trump.

Trump wird die gesetzeswidrige Aufbewahrung höchst sensibler Unterlagen aus seiner Zeit als Präsident (2017 bis 2021) vorgeworfen. Im August 2022 hatte die Bundespolizei FBI Trumps Villa durchsucht und mehrere als streng geheim eingestufte Dokumenten-Sätze beschlagnahmt. Vorgeworfen wird Trump auch eine Verschwörung zur Behinderung der Ermittlungen.

Kandidaten besuchen Grenze zu Mexiko

23.45 Uhr: US-Präsident Joe Biden und sein Amtsvorgänger Donald Trump haben mit getrennten Auftritten an der Südgrenze zu Mexiko versucht, im Wahlkampf beim innenpolitisch wichtigen Thema Migration zu punkten. Trump reiste am Donnerstag nach Eagle Pass im Bundesstaat Texas und warf Biden dort Totalversagen bei der Migrationspolitik vor. Der Demokrat sei schuld daran, dass das Land von "illegalen Migranten" überrannt werde, sagte der republikanische Präsidentschaftsbewerber dort. "Er zerstört unser Land", sagte Trump. "Das ist wie ein Krieg." Lesen Sie hier mehr über den Besuch Bidens und Trumps an der Grenze zu Mexiko.

Trump fordert Biden zu kognitivem Test auf