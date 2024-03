Newsblog zur US-Wahl Umfrage sieht Trump vor Biden Von dpa , Reuters , das , cc , lim , aj , bm , wan Aktualisiert am 02.03.2024 - 18:08 Uhr Lesedauer: 27 Min. Donald Trump: Der ehemalige US-Präsident liegt laut einer Umfrage in der Wählergunst vor Joe Biden. (Quelle: Mary Altaffer) News folgen

Donald Trump fordert von seine Kontrahenten Joe Biden einen Gedächtnistest. Beide Kandidaten besuchen die Grenze zu Mexiko. Mehr Informationen im Newsblog.

Im November wählen die USA einen neuen Präsidenten. Derzeit laufen die Vorwahlen der Parteien, an deren Ende jeweils ein Kandidat nominiert wird. Es gilt als wahrscheinlich, dass die Demokraten Amtsinhaber Joe Biden aufstellen und die Republikaner den früheren Präsidenten Donald Trump ins Rennen schicken werden. Hier finden Sie einen Überblick über die Umfragen und das US-Wahlsystem, alle neuen Entwicklungen lesen Sie hier:

Umfrage sieht Trump aktuell vor Biden

18.05 Uhr: Wenige Tage vor dem Höhepunkt der US-Präsidentschaftsvorwahlen sagt eine aktuelle Umfrage Ungemach für Amtsinhaber Joe Biden voraus: Laut einer Erhebung im Auftrag der "New York Times" würde derzeit eine Mehrheit der registrierten Wähler für den republikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump stimmen. In der landesweiten Umfrage sagten 48 Prozent der Teilnehmer, sie wollten Trump wählen, für Biden sprachen sich lediglich 43 Prozent aus.

Nur jeder vierte Befragte war der Ansicht, dass sich die USA derzeit in die richtige Richtung entwickeln. Mehr als doppelt so viele sagten, Bidens Politik habe ihnen eher geschadet als geholfen. Der Umfrage zufolge ging zudem in zwei üblicherweise verlässlich für die Demokraten stimmenden Wählergruppen die Unterstützung für Biden zurück, nämlich bei nicht-weißen Wählern und einfachen Arbeitern.

Der Umfrage zufolge wollen 97 Prozent derjenigen Wähler, die 2020 Trump ihre Stimme gaben, ihn erneut wählen. Bei Biden sind dies nur 83 Prozent, zehn Prozent der einstigen Biden-Wähler setzen laut Umfrage diesmal auf Trump. Auffällig ist ein dramatischer Rückgang der Unterstützung für Biden in der Gruppe der weniger gut gebildeten einfachen Arbeiter nicht-weißer Hautfarbe: Lag der Demokrat in dieser Wählergruppe vor vier Jahren noch rund 50 Prozentpunkte vor Trump, ging sein Vorsprung auf jetzt nur noch sechs Prozentpunkte zurück.

Republikanische Senatorinnen stellen sich hinter Nikki Haley

3.15 Uhr: Die republikanischen Senatorinnen Lisa Murkowski und Susan Collins haben am Freitag nach US-Medienberichten bekanntgegeben, dass sie die ehemalige Gouverneurin von South Carolina, Nikki Haley, bei den republikanischen Vorwahlen für die Präsidentschaftswahlen 2024 unterstützen werden. Murkowski gilt als gemäßigte Politikerin der Mitte in ihrer Partei. Sie schlug bei ihrer Senatswiederwahl einen vom Trump unterstützten Kandidaten. Sie ist die erste Senatorin, die offen Trumps Gegnerin unterstützt. Kurz darauf hatte auch Collins, die den Bundesstaat Maine vertritt, laut "Bangkodailynews" erklärt, sich für Haley einzusetzen.

Aus dem Repräsentantenhaus hatte sich zuletzt der republikanische Abgeordnete Ralph Norman von Trump öffentlich abgewandt. Am kommenden Dienstag stehen in mehreren US-Bundestaaten Vorwahlen der Parteien an. Es wird erwartet, dass Trump seinen Vorsprung vor Nikki Haley weiter ausbaut.

Freitag, 1. März

Trump-Prozess zu Dokumenten könnte verzögert werden