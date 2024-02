Was Schlafstörungen verursacht – und was hilft

Newsblog zur US-Wahl Republikanerin warnt vor "Putin-Flügel" in ihrer Partei Die Republikanerin Liz Cheney: Sie ist schon seit Langem eine scharfe Kritikerin von Ex-US-Präsident Donald Trump.

Donald Trump schweigt zum Tod von Alexej Nawalny. Das sorgt für scharfe Kritik aus der eigenen Partei. Mehr Informationen im Newsblog.

Im November wählen die USA einen neuen Präsidenten. Derzeit laufen die Vorwahlen der Parteien, an deren Ende jeweils ein Kandidat nominiert wird. Es gilt als wahrscheinlich, dass die Demokraten Amtsinhaber Joe Biden aufstellen und die Republikaner den früheren Präsidenten Donald Trump ins Rennen schicken werden. Hier finden Sie einen Überblick über die Umfragen und das US-Wahlsystem, alle neuen Entwicklungen lesen Sie hier:

"Putin-Flügel" der Republikaner? Kritik an Trumps Schweigen zum Nawalny-Tod

2 Uhr: Die republikanische Politikerin Liz Cheney hat im US-Sender CNN vor einem 'Putin-Flügel' in ihrer Partei gewarnt. "Wir müssen das Ausmaß ernst nehmen, in dem wir jetzt einen Putin-Flügel in der Republikanischen Partei haben", sagte die ehemalige Abgeordnete von Wyoming. "Ich glaube, dass es in diesem Wahlzyklus darum geht, sicherzustellen, dass der Putin-Flügel der Republikanischen Partei nicht den Westflügel des Weißen Hauses übernimmt". Die ehemalige republikanische Abgeordnete Cheney ist schon seit langem eine lautstarke Kritikerin des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. Ihre aktuellen Äußerungen bezogen sich darauf, dass Trump sich bislang nicht zum Tod des prominenten russischen Kremlkritikers Alexej Nawalny geäußert hat.

Auch die republikanische US-Präsidentschaftsbewerberin Nikki Haley kritisierte ihren parteiinternen Rivalen wegen dessen fehlender Reaktion auf den Tod von Nawalny. "Entweder ist er auf Putins Seite und findet es cool, dass Putin einen seiner politischen Gegner ermordet hat, oder er hält es einfach für nicht so wichtig", sagte Haley dem Fernsehsender ABC. Beides wäre "besorgniserregend" und problematisch, betonte die ehemalige US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen.

Nawalny, ein prominenter Widersacher des russischen Präsidenten Wladimir Putin, war am Freitag in einem Straflager am Polarkreis im Alter von 47 Jahren plötzlich gestorben. Mittlerweile sind irritierende Details zu den Minuten seines Todes bekannt geworden. Zahlreiche westliche Politiker machen die russische Führung und Putin selbst für den Tod des Regimekritikers verantwortlich, darunter US-Präsident Joe Biden. Ex-Präsident Trump dagegen verlor bei mehreren öffentlichen Auftritten seit Freitag kein Wort zum Tod Nawalnys.

Montag, 19. Februar

Bericht: Biden will Verkehrswende hin zu E-Autos aufschieben

22.22 Uhr: US-Präsident Joe Biden will einem Zeitungsbericht zufolge die Verkehrswende hin zu Elektroautos aufschieben. Geplant seien nicht mehr so scharfe künftige Abgas-Grenzwerte, berichtet die "New York Times" unter Berufung auf mit dem Vorhaben vertraute Personen. Von den Herstellern solle nicht mehr verlangt werden, den Verkauf von E-Autos schnell hochzufahren.

Das Thema ist wichtig im US-Wahlkampf. Die großen Hersteller haben vor der Vernichtung von Arbeitsplätzen bei einer zu schnellen Pflicht für E-Autos gewarnt. Für Biden, der sich im November wiederwählen lassen will, ist das heikel. So ist der Bundesstaat Michigan wichtig beim Kampf um das Weiße Haus und in ihm gibt es Tausende Mitglieder der Autogewerkschaft UAW. Dessen Führung hat sich für Bidens Wiederwahl ausgesprochen. Sein potenzieller Rivale Donald Trump hat die Verunglimpfung von E-Autos zu einer zentralen Strategie seines Wahlkampfs gemacht.

US-Senator: Trump lässt Verbündete nicht im Stich

14.36 Uhr: Der republikanische US-Senator J.D. Vance hat den Nato-Verbündeten versichert, dass sie auch unter einem US-Präsidenten Donald Trump auf den Beistand der USA bei einem Angriff zählen könnten. "Natürlich lieben wir unsere Nato-Verbündeten", sagt der Trump-Anhänger Vance am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz vor Journalisten. "Wir schätzen das Nato-Bündnis, und das gilt für das gesamte politische Spektrum." Aber Europa müsse selbstständiger werden in Sicherheitsfragen, das sei die Botschaft Trumps.