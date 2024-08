Sie wollen das Haus brennen sehen

Die Vereinigten Staaten erwarten im Wahlkampf ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Deshalb bereiten sich US-Verbündete auf eine mögliche Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus vor. Hat der ehemalige Präsident noch Freunde in Europa?

Die erste Amtszeit von Donald Trump ist für viele europäische Staaten ein politisches Trauma, das bis heute anhält. Der Republikaner stellte westliche Bündnisse wie die Nato oder die G7 mit seinen Forderungen vor eine Zerreißprobe. Er drohte mit Strafzöllen, setzte internationale Verträge aus, war oft undiplomatisch und auch seinen Verbündeten gegenüber respektlos.

Der ehemalige britische Außenminister Jeremy Hunt schilderte in der Arte-Dokumentation "America First – Bilanz einer Amtszeit" seine ersten Erfahrungen mit Trump: "In einem Interview auf Fox News hatte ich Trumps Forderung verteidigt, dass Europa mehr Geld für Verteidigung ausgeben sollte." Bei seinem Antrittsbesuch in Großbritannien sei der damalige US-Präsident auf ihn zugesteuert und habe das Interview als "großartig" gelobt.

Trump soll gesagt haben: "Ich hab' den anderen hier gesagt: Keine Ahnung, wer der Typ ist, aber er hat einen guten Job gemacht." Ein US-Präsident, der den Außenminister eines wichtigen Partnerlandes weder kennt noch erkennt, zeugt nicht gerade von diplomatischem Geschick.

Es ist nur eine Anekdote einer Amtszeit, die in Teilen so skurril anmutet, dass Zeugen von Trumps Diplomatie teilweise schmunzeln, wenn sie heute von ihren Erfahrungen erzählen – so auch Hunt. Aber für viele westliche Staats- und Regierungschefs bleibt auch die Erleichterung unvergessen, als Trump 2020 die US-Präsidentschaftswahl gegen Joe Biden verlor, der bereits in seiner Antrittrede im Januar 2021 seinen Verbündeten versprach, dass Amerika nun zurück sei.

Diese Erleichterung ist in Europa nun wieder der Sorge gewichen, dass Trump im November 2024 die US-Präsidentschaftswahl gegen Vizepräsidentin Kamala Harris gewinnen könnte. Während sich ein Großteil der europäischen Mächte eher missmutig auf dieses Szenario vorbereitet, hat Trump in Europa aber noch immer Verbündete – wenngleich viele von ihnen in den vergangenen Jahren an Macht verloren haben.

Einige Trump-Freunde sind nicht mehr an der Macht

Im Trump'schen Verständnis von Diplomatie handelte er als US-Präsident bilaterale Deals aus, die für die USA vorteilhaft sind. Er setzte sich gern vor allem mit Staatsmännern wie Wladimir Putin oder Recep Tayyip Erdoğan an einen Tisch, die er als stark empfand. Das ideologische Fundament des Trumpismus war und ist bis heute "America First". Der Republikaner hat also hauptsächlich nationale Interessen politisch priorisiert und dieser Protektionismus hatte während seiner ersten Amtszeit auch in Europa einige Anhänger, die allerdings teilweise deutlich an Macht verloren haben.

So war zum Beispiel in Großbritannien ab 2019 Boris Johnson britischer Premierminister, dessen Brexit-Initiative dem "Make America great again"-Bündnis von Trump nahestand. Hinzu kam die national-konservative PiS-Regierung in Polen, zu der der ehemalige Präsident ein gutes Verhältnis pflegte.

All die Trump-Freunde haben vor allem eines gemeinsam: Sie haben einen nationalistischen Politikstil und sie wollen die Europäische Union als Institution brennen sehen. Es gibt in Europa noch immer Trump-Freunde, die entweder in ihren Ländern noch an der Macht sind oder aktuell zumindest gute Wahlergebnisse einfahren.

Ein Überblick:

Viktor Orbán