Kanzler Scholz hat über den Verzicht auf eine erneute Kandidatur nachgedacht. Die Rufe nach einem Verbot der AfD werden lauter. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Linnemann: Kein Treffen mit Grünen-Spitze terminiert

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann dementiert, dass ein Treffen der neuen Grünen-Spitze mit Parteichef und Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz terminiert sei. "Ein Treffen ist nicht geplant", sagt Linnemann der Deutschen Presse-Agentur. Anderslautende Berichte seien "schlicht falsch".

Der Grünen-Vorsitzende Felix Banaszak hatte den Zeitungen der Mediengruppe Bayern gesagt, es habe noch keinen persönlichen Austausch gegeben, "aber es ist schon terminiert". "Genauso spreche ich natürlich mit den Vorsitzenden der anderen demokratischen Parteien." Nach Informationen des Redaktionsnetzwerks Deutschland werden Banaszak und die Co-Vorsitzende Franziska Brantner an dem Treffen mit Unionskanzlerkandidat Merz teilnehmen, das noch vor Weihnachten stattfinden soll. Banaszak und Brantner waren Mitte November zur Doppelspitze der Grünen gewählt worden.

Scholz erwog Verzicht auf Kanzlerkandidatur

10.15 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz räumt ein, dass er einen Verzicht auf eine erneute SPD-Kanzlerkandidatur erwogen hat. "Trotz all dem, was die Koalition zustande gebracht hat, war das Bild der Regierung von Streit und Uneinigkeit geprägt", sagt er den Zeitungen der "Funke Mediengruppe". "Deshalb habe ich natürlich genau überlegt, ob es richtig ist, nochmal anzutreten." Die Entscheidung für eine neuerliche Kandidatur sei dann im Einvernehmen mit der Parteispitze gefallen.

Innerhalb der SPD hatte es zuvor eine Debatte gegeben, ob nicht der in Umfragen populärere Verteidigungsminister Boris Pistorius als Kanzlerkandidat ins Rennen geschickt werden sollte. Die Entscheidung für seine zweite Kandidatur sei mit den SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Lars Klingbeil, Fraktionschef Rolf Mützenich und mit der Unterstützung von Pistorius getroffen worden, betont Scholz nun in dem Interview.

Der zerbrochenen Ampelkoalition trauere er nicht hinterher, sagt der Kanzler. "All die nun auftauchenden Berichte über das, was die FDP geplant hatte, um die Koalition zu zerstören, bestätigen mich in dem Gefühl: Es war richtig, den Bundesminister der Finanzen Lindner zu entlassen."

Schwarz-Grün-Chef Wüst unterstreicht Schnittmenge mit FDP

7.12 Uhr: Gut zwei Monate vor der Bundestagswahl betont Hendrik Wüst (CDU), Regierungschef der ersten schwarz-grünen Koalition in Nordrhein-Westfalen, Gemeinsamkeiten mit der FDP. Auf die Frage, ob ihm Schwarz-Grün auch für den Bund die liebste Option wäre, antwortet Wüst der "Welt am Sonntag": "SPD und FDP sind uns in vielen Punkten inhaltlich näher als die Grünen." Er fügt aber hinzu, in den Ländern zeige die CDU, "dass auch erfolgreiche Koalitionen zwischen einer starken CDU und den Grünen möglich sind".

Wegner: Schwarz-Grün im Bund nicht ausschließen

7.03 Uhr: Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner rät seiner Partei, sich eine Koalition mit den Grünen nach der Bundestagswahl im Februar offenzuhalten. "Die Union wird nach der Bundestagswahl einen Koalitionspartner brauchen. Ich halte wenig von Ausschließeritis", sagt der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur.

"Es ist völlig klar, dass wir mit der AfD keine Koalition eingehen. Und ich verstehe, dass die CDU mit den Grünen, wie sie sich jetzt auf Bundesebene und in der Ampel-Regierung präsentiert haben, nicht zusammenarbeiten will", erklärt Wegner.

"Aber ich weise gerne darauf hin: Wir haben erfolgreiche schwarz-grüne Koalitionen in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und eine grün-schwarze Koalition in Baden-Württemberg. Warum sollte man solche Bündnisse also generell ausschließen?"

CDU will Personal im Bund abbauen

4.20 Uhr: Die CDU will nach Angaben von Generalsekretär Carsten Linnemann nach der Neuwahl Personal in der Bundesverwaltung abbauen. "In den Ministerien können wir die Zahl der Beschäftigten sozialverträglich reduzieren", sagte Linnemann der "Augsburger Allgemeinen". "Ich setze mich dafür ein, dass wir dazu in unserem Wahlprogramm konkrete Prozentzahlen nennen. An denen lassen wir uns dann messen. Es wird konkret sichtbar, was wir machen."