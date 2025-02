Kanzlerkandidat Friedrich Merz Der späte Triumph

Auch kurz vor der Wahl bleiben die Umfragen eindeutig: Friedrich Merz ist der Sieg bei der Bundestagswahl eigentlich nicht mehr zu nehmen. Wofür steht er?

Noch vor zehn Jahren war Friedrich Merz von der politischen Bildfläche so gut wie verschwunden. Jetzt steht er kurz vor dem größten Erfolg seiner Laufbahn: In den aktuellen Umfragen kommt die Union auf etwa 30 Prozent und ist damit doppelt so stark wie die SPD mit Bundeskanzler Olaf Scholz. CDU und CSU werden die Bundestagswahl also aller Voraussicht nach gewinnen – und Merz wird nach vielen Jahren jenseits der Spitzenpolitik doch noch Bundeskanzler.

Ein später Triumph, auch gegenüber seiner alten Rivalin Angela Merkel – Anfang der 2000er-Jahre drängte die damalige CDU-Vorsitzende ihn ins Abseits und stärkte so ihre Macht in der Partei. Über viele Jahre war Merz gezwungen, der Kanzlerin vom Spielfeldrand zuzusehen. Als Merkel ankündigte, sich aus der Politik zu verabschieden, war das seine Chance. Merz versuchte gleich mehrfach, an die Spitze der CDU zurückzukehren. Dreimal kandidierte der Mann aus dem Sauerland für den Parteivorsitz, zweimal scheiterte er.

Erst nachdem die Union 2021 die Bundestagswahl mit Armin Laschet verloren hatte, ließ man die Mitglieder anstelle der Delegierten entscheiden. Und sie wählten: Merz. Unter ihm begann in der CDU, aber auch in der Union insgesamt eine neue Ära, die sich nun in vielerlei Hinsicht deutlich von Merkel unterscheidet und teilweise auch bewusst abgrenzt.

Steckbrief Friedrich Merz

Beruf: Vorsitzender der CDU Deutschlands, Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag

Geburtstag: 11. November 1955

Geburtsort: Brilon (Nordrhein-Westfalen)

Familienstand: Verheiratet, drei Kinder

Berufsausbildung: Jurastudium

Wofür steht Friedrich Merz politisch?

Merz steht für den konservativen Flügel der Union – also den Teil der CDU, der während der Kanzlerschaft von Angela Merkel schwächer und schließlich unzufriedener geworden ist. Unter dem neuen Vorsitzenden rückt die CDU nun wieder stärker nach rechts – etwa mit Blick auf die Migrationspolitik. Vom Kurs der Altkanzlerin grenzt Merz sich bewusst ab.

Auch gesellschaftspolitisch ist Merz klar konservativ und scheut sich nicht, das offen zu formulieren. So zeigte er etwa im ersten TV-Duell mit Olaf Scholz in der ARD Verständnis für Donald Trumps Festschreibung per Dekret, dass in den USA in Zukunft nur noch Politik für die zwei Geschlechter Mann und Frau gemacht wird. Gewinnt die Union die Wahl, will sie beispielsweise das Selbstbestimmungsgesetz der Ampel zurücknehmen.

In der Wirtschaftspolitik geht es Merz vor allem um Leistungsbereitschaft und Wettbewerbsfähigkeit. Der CDU-Chef will den Sozialstaat verkleinern und auf der anderen Seite Unternehmen und Arbeitnehmer entlasten.

Mit welchen konkreten Versprechen wirbt Friedrich Merz im Wahlkampf?

Für die ersten 100 Tage nach der Wahl hat Merz angekündigt, sich vor allem um drei Themen kümmern zu wollen: Wirtschaft, Arbeitsmarkt und Migration.

So plant die CDU die Wirtschaft mithilfe einer "Agenda 2030" wieder anzukurbeln. Darin verspricht die Partei eine umfassende Steuerreform und Bürokratieabbau. Beispielsweise soll die Einkommensteuerbelastung sinken, der Spitzensteuersatz erst ab 80.000 Euro greifen und der Grundfreibetrag jährlich steigen. Die CDU will damit "wieder Wachstumsraten von mindestens zwei Prozent erreichen", so heißt es in dem Papier.

Gegenfinanzieren möchte die Partei das mithilfe zusätzlicher Einnahmen durch Wachstum und durch Kürzungen beim Sozialstaat. Allen voran beim Bürgergeld, das zu einer "Neuen Grundsicherung" werden soll. Hier will man künftig schneller und drastischer sanktionieren. An der Schuldenbremse soll erst einmal festgehalten werden.