Nach der Anfrage von t-online zum Scheitern der Anzeige veröffentlichte Ludwig ein neues Video, in dem er die Abfuhr in Karlsruhe als nötigen Schritt auf dem weiteren Weg darstellt: Weil Deutschland nun gezeigt habe, nicht "willens zu sein" für Ermittlungen, sei der Weg zum Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag frei. Was zunächst mit einer Reihe von Anwälten schnell angegangen werden sollte, eilt aber inzwischen doch nicht mehr so.