LIVEPolitischer Aschermittwoch

AKK: Mit natürlicher Intelligenz ist es bei AfD nicht weit her

26.02.2020, 12:37 Uhr | dpa, rtr, AFP, sle

Traditionell wird am politischen Aschermittwoch kein Blatt vor den Mund genommen: Politiker aller Parteien teilen ordentlich aus – Parteien mit scharfen Worten gegen die AfD. Alle Infos im Newsblog.

Der politische Aschermittwoch dient vielen namhaften Politikern dazu, ungestraft einmal richtig vom Leder zu ziehen. Im vergangenen Jahr hat CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer sich einen Fauxpas erlaubt: Für einen Witz über Geschlechtervielfalt hagelte es Kritik von allen Seiten. Nun sucht sie nach einem Nachfolger. Im Rennen sind derzeit Norbert Röttgen, Armin Laschet und Friedrich Merz. Wird der Machtkampf in der CDU zur Steilvorlage für den rhetorischen Schlagabtausch auf den zahlreichen Versammlungen?

12:29: Kramp-Karrenbauer warnt CDU vor Selbstbeschäftigung

Die scheidende CDU-Bundeschefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat ihre Partei angesichts des Konkurrenzkampfes um ihre Nachfolge vor einer allzu intensiven Selbstbeschäftigung gewarnt. "Wir dürfen nicht den Fehler machen zu glauben, wir als Partei seien der Nabel der Welt", sagte sie am politischen Aschermittwoch der Südwest-CDU in Fellbach. Die Menschen auf der Straße fragten sich etwa, was mit dem neuartigen Coronavirus sei, was mit ihren Arbeitsplätzen sei und ob man noch zu Fastnachtsumzügen gehen könne, ohne bei Anschlägen verletzt zu werden.

12.22: Baerbock: "Vielfalt hat unser Land immer stark gemacht"

Deutschland sei unterschiedlich und vielfältig, sagte Grünen-Chefin Annalena Baerbock. "Warum feiern wir diese Vielfalt nur zu Karneval?". Mit einer beschränkten Leitkulturdebatte könne man keine Zukunft gestalten. "Vielfalt hat unser Land immer stark gemacht", sagte Baerbock.

12.20: Esken: Spahn bedient Klischees am rechten Rand

Die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vorgeworfen, mit rechtspopulistischen Themen auf Stimmenfang zu gehen. Der CDU-Politiker sei nicht nur als Gesundheitspolitiker bekannt, sagte sie beim politischen Aschermittwoch im niederbayerischen Vilshofen. "Er ist auch bekannt, weil er immer wieder die Klischees bedient, die am rechten Rand zünden." Auch wenn es um das Selbstbestimmungsrecht der Frauen gehe, sei Spahn kein progressiver Politiker.

12.18: Habeck fordert weniger Selbstbeschäftigung der Parteien

Deutschland werde regiert von Parteien, die sich nicht vertrauten, klagte Habeck. Dadurch habe sich eine demokratische Lücke aufgetan, die sehr gefährlich sei. Er forderte seine Partei auf, sich nicht wie die anderen Parteien in Selbstbeschäftigung zu üben, sondern Antworten auf das zentrale Problem zu liefern, "was hält diese Gesellschaft zusammen. Das ist die Aufgabe, die wir annehmen müssen", sagte Habeck.

"Wir müssen aufhören, Politik als Reparaturbetrieb zu verstehen", betonte der Grünen-Chef. Stattdessen müsse der gesellschaftliche Diskurs die Möglichkeit bekommen, neu nachzudenken, neue Fragen zu stellen, sich neu zu streiten. Es sei ein Diskurs mit Anstand und Respekt vor anderen Meinungen wichtig.

12.07: Habeck: "Schutzschild des Anstandes"

Grünen-Chef Robert Habeck hat auf der zentralen Kundgebung seiner Partei zum Politischen Aschermittwoch zu einem breiten Bündnis gegen Hass und Fremdenfeindlichkeit aufgerufen. "Wir brauchen ein Schutzschild des Anstandes in Gesellschaft und Politik", sagte Habeck am Mittwoch bei im bayerischen Landshut. "Wir müssen Schluss machen mit dem Wegducken."

12.05: Kramp-Karrenbauer mit scharfen Worten gegen AfD

Annegret Kramp-Karrenbauer hat ihre Abgrenzung zur AfD noch mal bekräftigt. Mit Blick auf das Verhalten der AfD im Bundestag sagte sie, dass es bei der AfD mit "natürlicher Intelligenz" nicht weit her sei.

.@akk mit deutlichen Worten auf dem Politischen #Aschermittwoch: "Für mich ist klar, warum wir in Deutschland an künstlicher Intelligenz forschen müssen. Denn mit der natürlichen ist es bei der AfD nicht weit her."#Fellbach20 pic.twitter.com/NFBVubWmWz — CDU BadenWürttemberg (@CDU_BW) February 26, 2020

12.04: SPD will sich für Digitalisierung einsetzen

Die SPD sucht nach ihrer Rolle. Diese soll laut Saskia Esken "der Betriebsrat der digitalen Gesellschaft" sein.

"Die SPD muss der Betriebsrat der digitalen Gesellschaft sein... Mehr Bildung, mehr Weiterbildung, ohne Bildung sind wir diesen Veränderungen nicht gewachsen... Wir können gar nicht genug in Menschen investieren!" @EskenSaskia @spdde #Pam20 #PAM2020 — BayernSPD (@BayernSPD) February 26, 2020

11.56: Robert Habeck: CSU sei schizophrene Regionalpartei

Grünen-Chef Robert Habeck hat der CSU und ihrem Chef Markus Söder Bigotterie vorgeworfen. Die Schizophrenie der CSU, in Berlin Dinge zu vertreten, die sie in Bayern ablehne, "mag vielleicht lokal erfolgreich sein", sagte er beim politischen Aschermittwoch der Grünen in Landshut.

Er zweifle aber daran, ob Söders Einsicht glaubhaft sei, dass die CSU sich wirklich von der AfD abgrenzen und nicht künftig doch wieder im rechten Lager Wähler wildern will. Wann immer Söder in München als laut brüllender Löwe nach Berlin aufbreche, komme er dort nur als Kätzchen an, das sich nicht mal gegen die gescheiterte CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer durchsetzen könne.

11.54: Saskia Esken: "Wir lassen Hartz IV hinter uns"

Saskia Esken sagte, dass die SPD mit dem neuen Sozialstaatskonzept die Harzt-IV-Reformen hinter sich lassen.

"Mit unserem neuen Sozialstaatskonzept können wir mit Fug und Recht sagen: Wir haben verstanden. Wir lassen Hartz IV hinter uns. Wir bekennen uns zu unseren Wurzeln." @EskenSaskia #Pam20 #PAM2020 pic.twitter.com/yHH5vGxNVC — BayernSPD (@BayernSPD) February 26, 2020

11.50: Söder: Grüner Kanzler wollen wir nicht

Markus Söder teilt am Ende seiner Rede nochmal gegen die Grünen und Robert Habeck aus. Er sagte, "Einen Grünen Kanzler in Deutschland wollen wir nicht".

11.34: Söder: "Die ganze Welt trinkt und frisst bayerisch"

Bei Gastgeschenken aus dem Freistaat - "egal ob Papst oder Putin" - hofften alle auf kulinarische Mitbringsel. "Und wenn man einen Maßkrug schenkt ohne Inhalt sieht man enttäuschte Gesichter", sagte Söder. Deshalb müsse man auch denen dankbar sein, die diese Lebensmittel produzierten, ob konventionell oder biologisch. Auch an den Schulen müsse das Wissen über die Herstellung von Nahrungsmitteln vermittelt werden. "Das Schnitzel wird nicht als Schnitzel geboren."

11.29: Markus Söder: Höcke ist ein Nazi

"Es gibt einen parlamentarischen Arm der rechtsradikalen Szene. Das ist die AfD", sagte Markus Söder. Weiter sagte Söder, dass Björn Höcke ein Nazi ist. Auch dürfe kein Politiker von "AfD-Gnaden" in ein Amt gewählt werden. "Es dürfe keine Zusammenarbeit mit der AfD geben", sagte Söder in Richtung der CDU weiter.

11.23: AfD ist ideologischer Nährboden

SPD-Vorsitzende Saskia Esken blickt auf die rechtsextremistischen Morde. Sie sagt, dass der Täter von Hanau kein Einzeltäter war. Hinter ihm stehe ein Mastermind, dieser heiße Rassismus. "Der rechte Terror hat einen ideologischen Nährboden. Dieser heißt AfD", sagte Esken. AfD soll vom Verfassungschutz beobachtet werden, forderte sie.

11.14: Markus Söder träumt von "Sickersäften"

Er träume nachts schon von "Sickersäften" sagte Markus Söder, als er über die Düngeverordnung sprach. Er hätte sich nicht vorstellen können, dass er sich jemals so intensiv mit dem Thema Dünger beschäftigen würde. Gleichzeitig sagte er, dass Klimaschutz nur mit den Bauern ginge.

11.11: Markus Söder spricht sich für Videoüberwachung aus

Markus Söder wetterte gegen Menschen, die sich gegen Videoüberwachung auf öffentlichen Plätzen aussprechen. Er sagte, dass Videoüberwachung und Gesichtserkennung ein zentrales Mittel zur Verbrechensbekämpfung sei.

11.05: Wirtschaftlicher Patriotismus

SPD und Grüne würden dem Sozialismus anhängen, warf Markus Söder den Parteien vor. Sie würden mit Verboten Politik betreiben und würden keine zukunftsfähige Politik betreiben. Söder forderte dagegen einen wirtschaftlichen Patriotismus.

10.55: Markus Söder teilt gegen Grüne aus

Markus Söder wirft den Grünen Doppelmoral vor. "Nach Amerika führt kein Radschnellweg", sagte der CSU-Vorsitzende. Außerdem sagte er in Richtung derer, die sich Schwarz-Grün wünschen, dass sich die Grünen im Zweifelsfall immer für eine Koalition mit SPD und Linkspartei entscheiden würden.

10.26 Uhr: Robert Habeck geht auf Bauern zu

Beim Auftakt des Politischen Aschermittwochs der Grünen im niederbayerischen Landshut hat Grünen-Parteichef Robert Habeck gegenüber den Bauern für mehr gegenseitiges Verständnis geworben. Habeck sagte: "Wir müssen aufhören mit dem persönlichen Diskreditieren." Er zeigte Verständnis für die Bauern. Gleichzeitig forderte er auch mehr Toleranz gegenüber Arten- und Klimaschutz.