Wolfgang Grupp zählt zu den markantesten Unternehmern der Republik. Nun spricht der Trigema-Patriarch öffentlich über seinen Suizidversuch – und eine tiefe Krise im Alter. Wer ist der Mann?

Der frühere Trigema-Chef Wolfgang Grupp hat einen Suizidversuch infolge von Altersdepressionen öffentlich gemacht. In einem Brief an seine ehemaligen Mitarbeiter schildert der 83-Jährige, wie er sich nicht mehr gebraucht fühlte: "Ich bin im 84. Lebensjahr und leide an sogenannten Altersdepressionen. (...) Ich habe deswegen auch versucht, mein Leben zu beenden." Zugleich ruft er andere Betroffene dazu auf, sich professionelle Hilfe zu holen.

Ein Leben für die Firma

Wolfgang Grupp galt über Jahrzehnte als Inbegriff des mittelständischen Familienunternehmers. Geboren 1942 in Burladingen, stieg er nach einem BWL-Studium in Köln 1969 in dritter Generation in die Firma Trigema ein. Das Unternehmen war 1919 von seinen Urgroßonkeln Josef und Eugen Mayer als "Mechanische Trikotwarenfabrik Gebrüder Mayer" gegründet worden. Später übernahm Wolfgang Grupps Vater, Franz Grupp, die Geschäftsleitung. Als Wolfgang Grupp die Firma 1969 übernahm, befand sie sich in einer wirtschaftlich schwierigen Phase: Bei einem Umsatz von rund 8,7 Millionen Euro hatte das Unternehmen 5,1 Millionen Euro Schulden.

Grupp straffte das Geschäft, kehrte zur Kernkompetenz zurück und tilgte binnen weniger Jahre alle Verbindlichkeiten. Bereits 1972 wurde er alleiniger Geschäftsführer und Inhaber. Sein Prinzip: volle Verantwortung – auch mit dem Privatvermögen. Daher führte er das Unternehmen in der Rechtsform des eingetragenen Kaufmanns. Er verweigerte Tarifbindung, bot im Gegenzug aber Jobsicherheit. Trigema schrieb über Jahrzehnte keine Kurzarbeit aus und verzichtete auf betriebsbedingte Kündigungen.

Trigema: Aufstieg zur Marke

Trigema entwickelte sich zu einem der größten Hersteller von Sport- und Freizeitbekleidung in Deutschland. 2023 lag der Produktionsumsatz bei rund 129 Millionen Euro, die Zahl der Mitarbeitenden bei über 1.160. Das Besondere: Alle Produkte wurden in Deutschland gefertigt. Grupp selbst warb offensiv mit "100 Prozent Made in Germany". Heute erzielt Trigema rund 40 Prozent des Umsatzes über den eigenen Onlineshop, 40 Prozent über die firmeneigenen Testgeschäfte in Urlaubsregionen – und etwa 20 Prozent durch den Verkauf an Geschäftskunden.

Bekannt wurde Grupp nicht nur durch seine wirtschaftlichen Erfolge, sondern auch durch ungewöhnliche Werbung. Der "Trigema-Affe" – ein als Nachrichtensprecher verkleideter Schimpanse – wurde zur Kultfigur. Grupp trat über Jahrzehnte in den Werbespots auf, warb persönlich für seine Produkte und prägte das Markenbild entscheidend.

Positionen und Polarisierungen

Grupp wurde zur festen Größe in Talkshows. Er vertrat markante, oft konservative Positionen. Er forderte die persönliche Haftung von Unternehmensführern, äußerte sich kritisch zu Genderrollen, zur Rolle von Frauen im Beruf und warnte vor Verantwortungslosigkeit in Konzernen. Seine Aussagen polarisieren bis heute: "Wenn der Sohn die Firma nicht übernehmen will, hat der Vater versagt", ist einer seiner bekanntesten Sätze.

Gleichzeitig engagierte er sich lokal: Über die Wolfgang und Elisabeth Grupp Stiftung unterstützte er regionale Kulturprojekte, den Rettungsdienst und den Sport. Er galt als CDU-nah, sprach sich früh für den Mindestlohn aus und verpflichtete auch Geschäftspartner zur fairen Entlohnung.

Grupp war ein Unternehmer mit Ritualen und Eigenheiten. Er las E-Mails nie digital, sondern ließ sie sich ausdrucken, der Beifahrersitz seines Dienstwagens war gegen die Fahrtrichtung montiert – für ihn bequemer, wie er sagte –, und zu geschäftlichen Terminen reiste er mit dem eigenen Helikopter an.

Familiendynastie im Aufbau