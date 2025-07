Migrationstreffen: Warum Dobrindt auf die Zugspitze einlädt

Unmut herrscht dort über die verschärften deutschen Grenzkontrollen, in konservativen Kreisen kursierte der Verdacht, Deutschland schiebe Flüchtlinge nach Polen ab, die gar nicht von dort kommen.

Österreich will konsequente Abschiebungen

Ein strikter Anti-Migrations-Kurs ist in Österreich seit vielen Jahren etabliert und in der Bevölkerung durchaus populär. Konkret fordert die Alpenrepublik einen starken Schutz der EU-Außengrenzen und konsequente Abschiebungen. Sie kontrolliert die Grenzen zu mehreren Nachbarländern. Die aktuelle Zusammenarbeit mit Deutschland bei der Zurückweisung von Migranten durch die Bundesrepublik klappt nach Darstellung beider Seiten reibungslos.

Ansonsten setzt das Land auf europäische Lösungen und Änderungen bei der Definition sicherer Drittstaaten, in die leichter abgeschoben werden kann. Kanzler Christian Stocker (ÖVP) hat obendrein zuletzt mehrfach betont, dass die Europäische Menschenrechtskonvention neu ausgelegt werden müsse.

Frankreich für längere Abschiebehaft

Dem konservativen französischen Innenminister Bruno Retailleau ist wie Dobrindt an einem deutlich härteren Kurs in der Migrationspolitik gelegen. Er will Migranten länger in Abschiebehaft nehmen, den illegalen Aufenthalt im Land zu einer Straftat erklären und notfalls auch in Drittstaaten abschieben, wenn das Herkunftsland einen aus Frankreich ausgewiesenen Migranten nicht zurücknehmen will.

Die Behörden im Land hat er bereits mehrfach zu einem strikteren Kurs angewiesen. Er pocht auf eine restriktivere Vergabe von Visa sowie von Aufenthaltspapieren für illegal Eingereiste, die Arbeit und Einkommen haben. Die Grenzkontrollen, die Frankreich seit bereits zehn Jahren im Kampf gegen Terrorismus wieder vornimmt, will er verschärfen.

Tschechische Regierung für mehr Grenzschutz

Die liberalkonservative Regierung in Tschechien fordert seit Jahren eine verschärfte Migrations- und Asylpolitik in Europa, vor allem einen besseren Schutz der Außengrenzen sowie eine stärkere Zusammenarbeit mit Drittstaaten. Sie will selbst das Asylrecht verschärfen.

Ministerpräsident Petr Fiala steht unter Druck von weiter rechts: Die zunehmend rechtspopulistisch agierende Oppositionspartei ANO des Milliardärs Andrej Babis liegt in Umfragen vor der Parlamentswahl Anfang Oktober vorn. Die Grenzkontrollen sind der Regierung in Prag ein Dorn im Auge, sie setzt hier aber auf Dialog mit Berlin.

Dänemark betrachtet Migration und Sicherheit zusammen

Dänemark gilt in der EU seit längerem als Hardliner in Sachen Migrationspolitik. Ein Prestigeprojekt der Regierung der sozialdemokratischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen, um Asylbewerber ins ostafrikanische Ruanda zu schicken, wurde Anfang 2023 vorübergehend auf Eis gelegt – vom Tisch ist es aber noch nicht. Vielmehr arbeitet Deutschlands nördlicher Nachbar seitdem daran, die Idee anderen EU-Staaten schmackhaft zu machen.

Als aktuelles EU-Vorsitzland will Dänemark vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine einen Hauptfokus auf die Sicherheit in Europa legen – ein Thema, das aus dänischer Sicht auch mit Migrationsfragen zusammenhängt. Ausländer- und Integrationsminister Kaare Dybvad Bek ist sich nach Angaben der dänischen Nachrichtenagentur Ritzau vorab sicher, dass das Treffen der migrationskritischen Länder am Freitag einen "Wendepunkt in der europäischen Flüchtlingspolitik" darstellen werde.

Was Kritiker sagen