In Saarbrücken versammelten sich knapp 12.000 Menschen, schätzt die Polizei. Die Veranstaltung verlief friedlich, wie eine Sprecherin der Polizei am Nachmittag sagte. Zuvor hatten die Veranstalter demnach mit etwa 500 Teilnehmern gerechnet.

In Offenbach waren rund 3.000 Menschen unter dem Motto "Demo gegen Rechts – Kein Fußbreit dem Faschismus" auf der Straße. Ursprünglich hatten die Veranstalter demnach mit nur 50 Teilnehmern gerechnet und die Zahl der Anmeldungen im Vorfeld mehrmals erhöht.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier begrüßt in einer Videobotschaft, die am Sonntag auf den sozialen Netzwerken verbreitet wurde, die Demonstrationen. "Wir brauchen jetzt ein Bündnis aller Demokratinnen und Demokraten: egal ob sie auf dem Land leben oder in der Stadt, ob jung oder alt, ob mit oder ohne Migrationsgeschichte", sagt er. Man solle zeigen, "dass wir gemeinsam stärker sind". Mehr dazu lesen Sie hier.

Weitere Proteste geplant

Die Polizei in Berlin geht davon aus, dass sich mehr Menschen als zunächst angekündigt an der Demonstration gegen rechts beteiligen. Man rechne mit mehreren Tausend Menschen bei der Versammlung am Sonntagnachmittag (16 Uhr) im Regierungsviertel, sagte eine Polizeisprecherin. Von den Veranstaltern angekündigt sind bislang 1.000 Teilnehmer für die Demo unter dem Motto "Demokratie verteidigen: Zusammen gegen Rechts". Diese soll auf dem Platz der Republik vor dem Bundestag starten und dort wieder enden, nach einem Zug durch das Regierungsviertel.

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) begrüße es sehr, "wenn möglichst viele Menschen zeigen, dass es in Berlin keinen Platz für rechte Hetze oder Hass gibt", erklärte Senatssprecherin Christine Richter. Wegner selbst könne leider wegen anderer Verpflichtungen nicht teilnehmen. Am Sonntagnachmittag wird im Olympiastadion in Berlin vor dem Spiel gegen Fortuna Düsseldorf des plötzlich gestorbenen Hertha-Präsidenten Kay Bernstein gedacht.

Am Samstag waren mehr als 300.000 Menschen auf der Straße

Auch in vielen weiteren deutschen Städten sind Kundgebungen und Demonstrationen geplant, unter anderem in Chemnitz, Dresden und Neubrandenburg. In Cottbus wird Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) bei einer Demonstration am Vormittag (11.00 Uhr) erwartet. In Stuttgart waren nach Angaben der Veranstalter bereits am Samstag rund 20.000 Menschen zum Protest gekommen, am Sonntag sollte es dort eine weitere Kundgebung geben.