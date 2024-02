Drei Bayern-Stars denken an Wechsel

Politischer Aschermittwoch Söder: "Bayern kann ohne Deutschland leben" Von t-online , fho Aktualisiert am 14.02.2024 - 11:43 Uhr Lesedauer: 4 Min. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) tritt beim politischen Aschermittwoch auf.

Zum Ende der Karnevalszeit melden sich auch die Politiker zu Wort. In mehreren Bundesländern laden sie zum politischen Aschermittwoch. Die wichtigsten Reden hier im Liveblog.

Ob Karneval, Fastnacht oder Fasching: Bei den Sitzungen und Umzügen der Vereine werden die Politik und die Amtsträger mit humorvoller Kritik bedacht. Zum Ende der Karnevalszeit dreht sich das Blatt und die Parteien selbst laden in mehreren Bundesländern zum politischen Aschermittwoch ein. In diesem Jahr dürften dabei die bevorstehende Europawahl, die Arbeit der Ampel-Regierung und der Umgang mit der AfD im Fokus stehen.

Verfolgen Sie die Reden von Spitzenpolitikern aus CSU, CDU, Freien Wählern, SPD, Grünen, FDP und Linken sowie AfD und dieses Jahr zum ersten Mal von der neu gegründeten Partei Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) im Liveblog:

Söder: "Der Feind ist die AfD"

11.37 Uhr: Ein Konservativer dürfe nicht daran denken, die AfD zu wählen, so Söder. Denn die Partei sei der Feind der Demokratie. Dabei ist es Söder wichtig zu betonen, dass das nicht für einen Großteil der Wähler gelte. Die Deportationspläne lehne er klar ab, "wen einer ausreisen soll, dann doch Höcke, und zwar noch Moskau". Höcke sei ohnehin "ein Putin-Pudel, soll er doch dort kläffen", setzt Söder hinterher.

Mit einem deutlichen Rat wendet sich Söder dann auch an seinen Koalitionspartner, die Freien Wähler. Den die Abkürzung FW stehe nicht für "frustrierte Wähler" und deshalb solle sich die Partei von "überzogener Diktion" fernhalten. "Passt auf, dass ihr da nicht reinrutscht", mahnt Söder mit Blick auf populistische Äußerungen.

Söder fordert "Integrationswende"

11.25 Uhr: Land und Kommunen seien mit der aktuellen Migrationsbewegung überfordert, so Söder. Deshalb brauche es eine "echt Integrationswende". Teil davon sei es "2015 wiedergutzumachen".

Söder: "Energiepreis ist das Hauptproblem"

11.13 Uhr: Söder sieht in den hohen Energiepreisen das Hauptproblem für die deutsche Wirtschaft. Doch daran sei nicht allein der russische Gaslieferstopp schuld, sondern auch "die ideologische Sturheit der Ampel". Das würde verhindern, dass Fracking und Kernenergie in Deutschland gefördert werden. Stattdessen werde diese Energie aus anderen Ländern importiert und in durch "schmutzige Kohle" ergänzt.

Söder lobt Bauern

11.01 Uhr: Söder fordert mehr Respekt für Landwirte und eine Entschuldigung durch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). "Die Bauern sind zu Recht sauer", so Söder. Der entscheidende Unterschied zwischen den Protesten der Bauern und Klimaaktivisten sieht er vor allem in einer Sache: "Klimakleber arbeiten zumeist nicht, die Bauern leisten etwas."

Söder fordert Abschaffung des Bürgergelds

10.58 Uhr: Söder erntet großen Applaus im Saal, als er fordert, das Bürgergeld abzuschaffen und durch Sozialhilfe zu ersetzen.

Söder will bayerische Flagge auf dem Mond

10.57 Uhr: Eine bayerische Flagge auf dem Mond fände Ministerpräsident Markus Söder eine tolle Sache. Er habe zwar nicht das Ziel, mit dem bayerischen Raumfahrtprogramm auf den Mond zu fliegen, aber gegen eine entsprechende Beflaggung habe er nichts einzuwenden, sagt er in seiner Rede.

Söder: "Bayern kann ohne Deutschland"

10.54 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder findet, dass Bayern von der Ampel-Regierung benachteiligt wird. Er fordert daher mehr Ehrlichkeit, denn letztlich müsse klar sein: "Bayern kann ohne Deutschland leben, aber Deutschland nicht ohne Bayern."

Söder: Kein Schwarz-Grün

10.46 Uhr: Zum Auftakt seiner Rede verspricht Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eine "Ampel- und Wokeness-freie Zone". Doch an der Ampel scheinen ihn vor allem die Grünen zu stören. So betont er, dass sein letzter Wahlkampf "trotz mancher Flugblätter gut überstanden" wurde. Eine Randnotiz zur Flugblatt-Affäre seines Vizechefs Hubert Aiwanger von den Freien Wählern.

Er habe es geschafft, sein Versprechen zu halten: keine Grünen in der bayerischen Regierung. Und das solle auch in der kommenden Bundesregierung so sein, sagt Söder und verspricht: Mit der CSU wird es "kein Schwarz-Grün" geben.

Söder stellte sich damit – zur Freude seiner Zuhörer in der Dreiländerhalle – klar gegen die Position von CDU-Chef Friedrich Merz, der kürzlich eine Zusammenarbeit mit den Grünen nicht kategorisch ausschließen wollte.

