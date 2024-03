Die FDP will Ernst machen mit dem Einfrieren von Sozialausgaben für drei Jahre. "Wir werden das erleben", bekräftigte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Liberalen, Konstantin Kuhle, am Dienstagabend bei "Maischberger" die Position seines Parteichefs Christian Lindner .

Die Gäste

Seine Forderung: "Steuern senken bei denen, wo es nötig ist, und Steuern erhöhen bei denen, wo man was abholen kann. Und die gibt es reichlich in unserem Land." Bartsch verlangte insbesondere höhere Erbschaftssteuern: "Milliardäre in Deutschland brauchen wir nicht." "Hübscher Satz", meinte die Moderatorin.