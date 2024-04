Die Idee: Gegenseitige wirtschaftlichen Abhängigkeiten sollten so groß werden, dass ein Krieg undenkbar werde. Damit waren auch immer weitgreifendere persönliche Verstrickungen aus Sicht der modernen Genossen unproblematisch. Schröder nahm Posten bei Nord Stream, Nord Stream 2 und Rosneft an, zahlreiche seiner Weggefährten wechselten in die Energiewirtschaft, die enorm von Russland profitierte. Wer in der Politik blieb, förderte die außenpolitischen Visionen der engen Partnerschaft, trotz der russischen Kriege in Tschetschenien, Georgien und der Ukraine.