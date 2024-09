Newsblog zu Landtagswahlen Höcke kommt zum Wahllokal – im Lada Von dpa , reuters , afp , das , jaf , tos , jse Aktualisiert am 01.09.2024 - 15:34 Uhr Lesedauer: 11 Min. Björn Höcke: Er kam im Lada zum Wahllokal. (Quelle: Sascha Fromm) Kopiert News folgen

Die Wahllokale in Sachsen und Thüringen haben geöffnet. Alle Informationen zu den Wahlen in den beiden Bundesländern im Newsblog.

Loading... Embed

Höcke und Ramelow geben Stimme ab

14.25 Uhr: Bei der Landtagswahl in Thüringen gibt der Spitzenkandidat der AfD, Björn Höcke, seine Stimme ab. Bilder zeigen, wie Höcke in einem Wagen der russischen Marke Lada am Wahllokal Bornhagen ankommt. Lange verweilt der Rechtsaußen nicht im Wahllokal; Höcke spricht auch nicht mit Journalisten vor Ort, wie auf Fernsehbildern zu sehen ist. In Erfurt gab am Vormittag auch Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) seine Stimme ab.

Wahlbeteiligung in Thüringen bis Mittag ähnlich wie 2019

13.27 Uhr: Bei der Landtagswahl in Thüringen zeichnet sich eine Wahlbeteiligung wie bei der vorherigen Parlamentswahl ab. Nach Angaben des Landeswahlleiters hatten bis 12 Uhr rund 32 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimmen in den Wahllokalen abgegeben. Die Briefwähler sind dem Landeswahlleiter zufolge in diesen Zahlen nicht enthalten. Bei der Landtagswahl 2019 belief sich Wahlbeteiligung zu dieser Uhrzeit auf 31,2 Prozent.

Damit zeichnet sich auch ein höheres Interesse an der Landtagswahl als bei der Europa- und Kommunalwahl in diesem Jahr ab. Bei der Wahl im Juni betrug die Wahlbeteiligung zum gleichen Zeitpunkt 24,3 Prozent.

Hohe Wahlbeteiligung zeichnet sich in Sachsen ab

13.21 Uhr: In Sachsen zeichnet sich eine höhere Wahlbeteiligung als noch 2019 ab. Zwar gaben laut dem Statistischen Landesamt bis zum Mittag nur 25,8 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab – 2019 lag dieser Wert noch bei 26,2 Prozent –, entscheidend könnte in diesem Jahr allerdings die Briefwahl werden. Deren Anteil liegt laut Schätzungen der Behörde bei 24,6 Prozent. 2019 waren es noch 16,9 Prozent.

SPD-Spitzenkandidatin in Sachsen hat ein "mulmiges Gefühl"

13.11 Uhr: In Sachsen hat die Spitzenkandidatin der SPD, Petra Köpping, ihre Stimme abgegeben. Sie erklärte dabei, sie habe ein "mulmiges Gefühl. Jetzt müssen die Wähler entscheiden".

Die derzeitige Sozialministerin betonte, es habe in der Vergangenheit eine gute Koalition mit der CDU gegeben. "Und ich hoffe einfach, dass es wieder eine stabile Koalition gibt."

Nach Polizeieinsatz in Gera: Ermittlungen wegen Bedrohung

12.23 Uhr: Nach einem Vorfall in einem Wahllokal in Gera hat die Polizei eine Anzeige wegen Bedrohung aufgenommen. Ein mit einem AfD-T-Shirt bekleideter Mann habe das Wahllokal zur Stimmabgabe am Vormittag betreten, so ein Polizeisprecher. Der Wahllokalleiter habe den Mann daraufhin aufgefordert, das Shirt abzulegen, da es dort verbotene Parteienwerbung sei.

Der Mann sei der Aufforderung zwar nachgekommen. Beim Verlassen des Wahllokalgeländes habe er allerdings gedroht, "wiederzukommen", da er mit dem Umgang mit ihm unzufrieden sei. Die Polizisten fertigten anschließend eine Anzeige und ermahnten den Mann.

Daneben ermittle die Polizei in Erfurt wegen einiger in der Nacht zu Sonntag angebrachten politischen Schmierereien ("Höcke ist ein Nazi") in der Nähe von Wahllokalen wegen Sachbeschädigung, so der Polizeisprecher.

Polizeieinsatz in Wahllokal in Gera