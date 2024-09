Thüringen: BSW lehnt Gesprächsangebote von AfD ab

10.29 Uhr: Das BSW wird nach Angaben der Co-Bundesvorsitzenden Amira Mohamed Ali nicht auf eine Einladung des thüringischen AfD-Landeschefs Björn Höcke zu Gesprächen eingehen. "Wir haben ja eine Koalition mit der AfD klar ausgeschlossen, deswegen macht das keinen Sinn", sagt Mohamed Ali den TV-Sendern RTL/ntv. Die AfD komme als Koalitionspartner nicht infrage, denn sie sei in Teilen rechtsextrem und habe Faschisten in ihren Reihen. Höcke hatte am Sonntagabend angekündigt, er werde als stärkste Partei in Thüringen zu Sondierungsgesprächen einladen.

Kretschmer: "Menschen sind verärgert"

10.27 Uhr: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer verlangt nach den schwierigen Wahlergebnissen von Sachsen und Thüringen tiefgreifende Änderungen in der Bundespolitik. "Die Menschen sind verärgert, enttäuscht von der Demokratie. Sie wenden sich ab und haben vor allem in Thüringen zu einem großen Teil Parteien gewählt, die der Berliner Politik einen Denkzettel erteilen sollen", sagt Kretschmer beim Eintreffen zu Beratungen der CDU-Spitze in Berlin. "Und man fragt sich: Wann wird das hier gehört? Wann wird das verstanden?", ergänzte er mit Blick auf die Bundestagswahl 2025. "Auf diesem Weg nimmt unser Land großen Schaden", warnte Kretschmer. Er verlangte vor allem Änderungen in der Migrations- und Energiepolitik. Auch eine andere Meinung zum Thema Waffenlieferungen an die Ukraine müsse möglich sein.