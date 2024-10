Weidel bleiben da wenig Gegenargumente. Sie versucht es zunächst mit der klassischen AfD-Strategie, einfach das Gegenteil von dem zu behaupten, was wahr ist. Bei der AfD hätten Extremisten keinen Platz, behauptet sie. Die Vertreter der Bundesregierung hingegen würden ständig die Gesetze brechen, indem sie zum Beispiel die Grenzen nicht schützten und Vereine wegen Rechtsextremismus verböten. Weidels steile These: "Die Extremisten sind in den etablierten Parteien zu finden."

Dann geht sie zum Gegenangriff über: Wagenknecht sei seit 1991 in der SED, in der PDS, dann in der Linken gewesen – und lange habe sie eine leitende Funktion in der Kommunistischen Plattform ausgefüllt. Sie habe in ihren Büchern Venezuela und Kuba gelobt und als Vorbild bezeichnet.

Wagenknecht kritisiert Weidel zunächst dafür, dass sie schlecht informiert sei. Dann räumt sie ein: Sie habe tatsächlich Venezuela und Kuba gelobt und in den 1990er-Jahren "Dinge vertreten, aus purem Trotz", die sie selbst heute für "ziemlich abenteuerlich" halte. Das aber tue sie schon lange nicht mehr, sie habe sich geändert. Und: Die von Weidel kritisierten Inhalte seien "mehr als 20 Jahre alt". Rasch kann sie das Thema wieder auf Höcke lenken und behält die Überhand.

Koalition? Plötzlich schwimmt Wagenknecht

Am stärksten schwimmt Wagenknecht bei der Frage nach einer Koalition mit der AfD. Sie will sich nicht auf ein klares Ja oder Nein einlassen, sondern kapriziert sich wieder auf Höcke: "Ich will nicht, dass so ein Mensch Verantwortung hat." Das gelte es zu verhindern. Auf diese Weise lässt sie ein Tor für die Zukunft weit offen: eine AfD ohne Höcke, das wäre dann vielleicht doch was?

Es ist eine kurzsichtige Personalisierung in einer wichtigen Frage: Denn in der AfD ist bei Weitem nicht alleine Höcke das Problem. Wagenknecht versucht hier die ständige Dämonisierung seiner Person zu nutzen – und gibt dem Rest der Partei so einen unverdienten Freibrief.

Die Siegerin des Duells

Auch wenn beide Parteichefinnen auf den ersten Blick einiges ähnlich sehen mögen, im Detail wird klar: Mindestens genauso viel trennt Wagenknecht und Weidel – und auch ihre Parteien.

Weidel versuchte, die AfD so gemäßigt zu verkaufen wie nur möglich. Für das große TV-Format war das wichtig, innerparteilich aber könnte ihr das noch Ärger bringen. Ähnlich lief es schon für Höcke nach einem TV-Duell gegen Voigt: Die Radikalen in der Partei waren gar nicht zufrieden mit ihm.