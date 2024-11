Was einmal galt, gilt heute nicht mehr

Es gibt viel zu bedenken, auch neu zu bedenken, weil bald in Washington jemand regiert, der Amerika groß machen will. Die Logik ist, starke Männer machen, was sie wollen, in China, in Russland, in der Türkei usw. Und sie nehmen sich, was sie nehmen wollen. Nicht nur die Ukraine ist in ihrer Existenz bedroht, auch Taiwan verliert seinen Rückhalt im Trump-Amerika.