Olaf Scholz wird von Caren Miosga interviewt. Die Papierindustrie widerspricht den Äußerungen der Wahlleiterin. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Größte Stimmzetteldruckerei rät von Neuwahlen im Januar ab

7.19 Uhr: Deutschlands größte Stimmzetteldruckerei "Köllen Druck und Verlag" warnt vor einem Neuwahltermin bereits im Januar. Geschäftsführer Bastian Beeck betont im "Stern", die kurze Vorbereitungszeit könne die Fehleranfälligkeit der Wahl deutlich erhöhen. "Zwei bis drei Wochen mehr sollte man sich in jedem Fall Zeit nehmen", so Beeck.

Das Papier sei zwar reserviert, jedoch bliebe kaum Raum für Korrekturen. Besonders die Briefwahl sieht Beeck gefährdet, da die Unterlagen kaum rechtzeitig bei den Bürgern ankämen und die Rücksendung nur innerhalb einer Woche möglich wäre. Rund um Weihnachten und Neujahr stünden die Logistikspeditionen wegen Urlaubs ohnehin nicht zur Verfügung.

Das Unternehmen "Köllen Druck und Verlag" beliefert einen Großteil der 11.000 deutschen Kommunen mit Stimmzetteln. In jedem Wahljahr werden in der Druckerei in Bonn Millionen Stimmzettel gedruckt und geliefert. Immer wieder würden dabei Fehler passieren, so Beeck. Das sei normal. Aber diesmal würde keine Zeit für Korrekturen bleiben.

Berlins Wahlleiter rät von Neuwahlen im Januar ab

1 Uhr: Berlins Landeswahlleiter Stephan Bröchler warnt eindringlich vor einem zu frühen Termin für die Neuwahl des Bundestages. "Ich kann nur raten, besonnen an das Thema heranzugehen, auf Fachleute zu hören und jetzt nicht in einen Sofortismus bei der Feststellung des Wahltermins zu verfallen", sagte Bröchler der Nachrichtenagentur dpa. "Es geht um die Sicherstellung der Qualität demokratischer Wahlen in Deutschland. Das ist ein hohes Gut, und ich möchte nicht, dass die Wahl am Ende wiederholt werden muss."

Sonntag, 10. November

Papierindustrie: Können Papier für vorgezogene Neuwahl liefern

23.53 Uhr: Eine vorgezogene Neuwahl wird nach Einschätzung der Papierindustrie nicht an Papiermangel scheitern. "Wir haben Papier. Die deutsche Papierindustrie ist sehr leistungsfähig", sagte Alexander von Reibnitz, Hauptgeschäftsführer des Verbands Die Papierindustrie, dem Portal "ZDFheute.de". Auf die Frage, ob die deutsche Industrie schnell genug das notwendige Papier für Wahlunterlagen für eine Neuwahl schon im Januar liefern könne, sagte der Verband dem ZDF: "Klare Antwort: Ja. Bei rechtzeitiger Bestellung können wir das benötigte Papier für eine vorgezogene Bundestagswahl liefern." Mehr dazu lesen Sie hier.

Scholz-Interview in der ARD endet

22.45: Die Übertragung des Interviews ist vorbei. Eine Zusammenfassung des Gesprächs können Sie hier nachlesen.

Scholz über Merz: "Finde mich etwas cooler"

22.42 Uhr: Olaf Scholz erklärt, warum ihm die Kanzlerkandidatur Friedrich Merz' "recht" sei: "Ich finde mich etwas cooler, was Staatsangelegenheiten betrifft."

Scholz weicht Frage über Trump aus

22.29 Uhr: Miosga fragt Scholz, ob Trump eine Gefahr für die Demokratie sei. Scholz beantwortet die Frage nicht direkt und appelliert an die Zuversicht. Er habe großes Vertrauen in das amerikanische System. Dass der Trump-Vertraute Elon Musk ihn einen "Narr" genannt hat, ehre ihn, so Scholz. Kurz darauf sagt Scholz, er kommentiere keine Tech-Milliardäre.

Kanzler möchte wiedergewählt werden