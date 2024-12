Friedrich Merz: Er kommt in Ostdeutschland nicht gut an. (Quelle: IMAGO/Chris Emil Janssen)

Vier Kanzlerkandidaten gehen zur Bundestagswahl im Februar ins Rennen. Friedrich Merz' CDU ist derzeit mit Abstand stärkste Kraft in den Umfragen, Merz gilt Beobachtern deswegen bereits sicher als nächster Kanzler.

Der Osten liebt Merz nicht

Würden die Deutschen den Kanzler direkt wählen, läge Merz in der bundesweiten Betrachtung demnach zwar mit 25 Prozent Zustimmung auf Platz 1, gefolgt von Robert Habeck (Grüne) mit 20, Olaf Scholz (SPD) mit 17 und Alice Weidel (AfD) mit 16 Prozent. 22 Prozent wollen keinen der vier Kandidaten als Kanzler.

Mit Weidels in weiten Teilen rechtsextremer AfD will allerdings keine andere Partei koalieren. Sie hat also keine Chancen, ins Kanzleramt einzuziehen.