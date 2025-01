Anschlag von Magdeburg Bedrückende Warnung an Migranten

Von t-online , cc Aktualisiert am 01.01.2025 - 03:51 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Polizei in Magdeburg: Hunderte Rechte demonstrierten in Magdeburg gegen Menschen mit Migrationsgeschichte. (Quelle: IMAGO/Bernd März)

Nach dem Anschlag auf einem Weihnachtsmarkt in Magdeburg ist die Stimmung in Deutschland angespannt. Ein Verband sendet nun eine deutliche Warnung.

Der Anschlag von Magdeburg mit fünf Toten und mehr als 200 Verletzten hat Deutschland kurz vor den Weihnachtsfeiertagen schockiert. Die Bilder des Attentats, das von einem offenbar psychisch kranken Täter begangen wurde, wühlen die Menschen im Land immer noch auf. Hektische Forderungen kamen aus der Politik, auf den Straßen demonstrierten besorgte Bürger, aber auch Rechtsextreme protestierten wenige Tage nach der Tat für eine striktere Einwanderungspolitik und schärfere Strafmaßnahmen. Insbesondere die AfD nutzte die aufgeheizte Stimmung, um im Bundestagswahlkampf für sich zu werben.

In dieser angespannten Lage rät nun ein Verband "Menschen mit Migrationsgeschichte dringend davon ab, sich alleine und in den Abendstunden durch die Stadt zu bewegen". Bei dem Verband handelt es sich um das Landesnetzwerk Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt (Lamsa) e.V. mit Sitz in Halle (Saale), Sachsen-Anhalt. Man sei "durch zahlreiche Berichte über rassistische Aggressionen im Nachgang des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt alarmiert", heißt es in einer Pressemitteilung des Verbands. Diese wurde allerdings bereits kurz vor Heiligabend veröffentlicht. Lamsa versteht sich als Dachverband der Migrantenorganisationen in Sachsen-Anhalt und als Ansprechpartner für die Landesregierung.

Insbesondere die AfD-Chefin Alice Weidel hatte die Tat in Magdeburg genutzt, um gegen in Deutschland lebende Asylsuchende zu polemisieren. So müsse jeder Asylsuchende gleich nach der ersten Straftat "konsequent abgeschoben" werden. Den "politisch Verantwortlichen" warf sie vor, "im Blindflug" unterwegs zu sein und nicht zu wissen, wen sie ins Land lassen. "SPD, CDU, FDP und Grüne sind ein Sicherheitsrisiko!", schrieb die AfD-Vorsitzende bei X.

Merz fordert Abschiebungen und Zurückweisungen

Nach dem Anschlag war auch die Debatte um ein mögliches Versagen der Behörden aufgeflammt, dazu sagte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff der "Welt am Sonntag": "Voreilige Schuldzuweisungen helfen uns nicht weiter." Er forderte eine stärkere Vernetzung der Sicherheitsbehörden.

Daneben wurden im Laufe der vergangenen Woche auch immer mehr Rufe aus der Bundespolitik laut, die eine Verschärfung des Asylrechts forderten. So forderte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann mit Blick auf den Anschlag in Magdeburg, dass Asylsuchenden künftig "bei der zweiten vorsätzlichen Straftat das Aufenthaltsrecht" entzogen werden solle. Nach der ersten Verurteilung solle zunächst ein "Warnschuss" erfolgen. In Zukunft müsse aber "klar sein, wer hier Straftaten begeht, hat das Gastrecht verwirkt und muss das Land verlassen", betonte er im Interview mit "Bild".

Zuvor war CDU-Chef und Kanzlerkandidat Friedrich Merz noch weiter gegangen. Er forderte ein generelles Umdenken im Umgang mit Flüchtlingen. Die Zahl der Flüchtlinge müsse reduziert, Abschiebungen konsequenter durchgeführt werden. "So geht es nicht mehr weiter. Und deswegen muss man jetzt konsequenter in der Einwanderungs- und Migrationsdebatte sagen: Wir brauchen einen Politikwechsel auch in der Einwanderungspolitik." Merz forderte auch Abschiebungen von Geflüchteten nach Syrien und Afghanistan, obwohl die politischen Verhältnisse in beiden Ländern instabil und zum Teil lebensbedrohlich sind.

Bischof mahnt: "Migranten haben Angst"