Im Bundestag wird über zwei Anträge der Union zur Verschärfung der Migrationspolitik abgestimmt. Verfolgen Sie die Diskussion in unserem Livestream.

Eine Woche nach dem Messerangriff von Aschaffenburg mit zwei Toten stehen heute im Bundestag harte Debatten und Abstimmungen über eine verschärfte Migrationspolitik an. Die Union will zwei Anträge zur namentlichen Abstimmung stellen. SPD und Grüne warnten die Union und deren Kanzlerkandidat Friedrich Merz eindringlich davor, mit der AfD gemeinsame Sache zu machen.

14.29 Uhr: Scholz hebt hervor, dass auf EU-Ebene bereits eine große Asylreform beschlossen wurde. Merz setze das Abkommen mit seinen Planungen dagegen aufs Spiel. "Es gebe Grenzen", die man als Staatsmann nicht aufs Spiel setzen dürfe. "Politik in unserem Land ist kein Pokerspiel", kritisiert Scholz. "Der deutsche Bundeskanzler darf kein Zocker sein", wirft der Bundeskanzler Merz vor. Der CDU-Chef habe zuvor gesagt, er gehe mit seinen Migrationsplänen "all in" – ein Begriff aus dem Poker, der bedeutet, dass ein Spieler sein gesamtes Geld gesetzt hat.

14.26 Uhr: "Ihre großspurigen Maßnahmen würden auch rein praktisch nicht funktionieren", wirft Scholz Merz vor. Denn die Nachbarstaaten Deutschlands würden unter dem Alleingang von Merz leiden. Die österreichische Regierung hat etwa schon signalisiert, dass sie mit Merz' Planungen nicht einverstanden ist.

14.25 Uhr: Scholz kritisiert, dass Deutschland nicht das EU-Recht brechen dürfte, so wie es etwa der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán tut. Das wäre auch seinen Vorgängern im Kanzleramt nicht eingefallen, wirft Scholz Merz vor.

14.22 Uhr: Man sei mit verschiedenen Maßnahmen bei Migration schon "hart an die Grenze gegangen", was innerhalb der deutschen und EU-weiten Rechtssprechung möglich ist. Aber man dürfe nicht darüber hinausgehen, mahnt der Kanzler. Was Friedrich Merz dagegen tue, nennt Scholz "die Antwort der Populisten."

14.19 Uhr: Der Kanzler zählt auf, dass die Bundesregierung in Migration und innerer Sicherheit auch Erfolge vorzuweisen hat: Beispiele seien etwa die bundesweiten Grenzkontrollen. Gleichzeitig sei auch der Kanzler für Abschiebezentren. Aber man sei das einzige Land in Europa, dem es bisher überhaupt gelungen sei, Straftäter nach Afghanistan abzuschieben. Der nächste Flug sei bereits in Planung. Auch bereite man Abschiebungen nach Syrien vor.

14.17 Uhr: Scholz kritisiert, dass die bayerische Landesregierung Fehler im Vorfeld der Tat von Aschaffenburg begangen habe. Gleichzeitig habe aber auch das Bamf Fehler begangen. Für Scholz ist das "nicht akzeptabel".

14.15 Uhr: Der Kanzler trauere mit den Opfern von Aschaffenburg. Es sei eine tiefe Unsicherheit in der Bevölkerung zu spüren nach den Anschlägen von Mannheim, Solingen, Magdeburg und eben jetzt in Aschaffenburg. "Wir haben ein Vollzugsdefizit", stellt der Kanzler angesichts der Vorfälle fest.

14.13 Uhr: Scholz betont zu Beginn, wie hoch das Recht auf Asyl einzuschätzen ist: "Daran dürfen wir nicht rütteln." Aus der deutschen Geschichte heraus dürfe man nie wieder zulassen, dass Deutschland das Asylrecht nicht mehr abschafft.

14.11 Uhr: Die Bundestagspräsidentin verkündet, das wie erwartet über die Anträge der Union namentlich abgestimmt wird. Jetzt ergreift der Bundeskanzler das Wort.

14.08 Uhr: Bas eröffnet die Sitzung wieder.

14.05 Uhr: Die Abgeordnete gedenken den Opfern mit einer Schweigeminute. Danach unterbricht Bas die Sitzung. Gegen 14:15 Uhr wird dann der Kanzler mit seiner Regierungserklärung erwartet. Die Rede soll 25 Minuten dauern, danach ist eine 90-minütige Aussprache angesetzt. Danach soll es zu der Abstimmung der zwei Anträge der Union kommen.

14.02 Uhr: Bas beginnt die Sitzung mit einer Ansprache, in der sie an die Opfer der Anschläge von Magdeburg und Aschaffenburg erinnert.