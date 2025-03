Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Bei Caren Miosga erzählt der SPD-Vorsitzende, dass er sich mit Friedrich Merz jetzt duzt. Kritik an Saskia Esken nennt er "unfair", um die USA sorgt er sich.

"Ist auf Trumps Amerika noch Verlass?" – Mit dieser wohl eher rhetorisch gemeinten Frage hatte Caren Miosga ihren Sonntagabendtalk überschrieben. Bevor es um Weltpolitik ging, befragte sie ihren Stargast Lars Klingbeil aber erst mal 20 Minuten zu den laufenden schwarz-roten Koalitionsverhandlungen.

Ins Schwitzen kam der SPD-Vorsitzende dabei nicht. Vielmehr durfte er davon erzählen, dass er nach der Wahl über den Unions-Kanzlerkandidaten Friedrich Merz "das ein oder andere neu gelernt" habe. "Ein Vertrauensverhältnis ist gerade dabei zu wachsen", berichtete Klingbeil.

Zudem habe ihm Merz das Du angeboten, was er natürlich gerne angenommen habe. "Er hat mir in der Woche jetzt das Du angeboten. Also drei Tage duzen wir uns jetzt. Das fiel dann sofort am Freitag bei den Koalitionsverhandlungen natürlich allen auf und war für manche eine große Meldung", so Klingbeil. Auch ihre unterschiedlichen Fußball-Präferenzen (Merz: Dortmund, Klingbeil: Bayern) stellten kein Problem dar.

Die Gäste

Lars Klingbeil (SPD), Partei- und Fraktionsvorsitzender

(SPD), Partei- und Fraktionsvorsitzender Florence Gaub , Politikwissenschaftlerin

, Politikwissenschaftlerin Rieke Havertz, Journalistin "Zeit Online"

Streitpunkte wie die von Merz initiierte gemeinsame Bundestags-Abstimmung von Union und AfD zur Migrationspolitik seien inzwischen ausgeräumt, erklärte Klingbeil. "Das wird nicht noch mal passieren", zeigte er sich überzeugt.

Seine eigene Entscheidung, neben dem SPD-Partei- auch den Fraktionsvorsitz zu übernehmen, sei am Wahltag selbst gefallen, versicherte er. Und selbstverständlich sei Saskia Esken in diese Entscheidung eingebunden gewesen. Die von Caren Miosga angesprochene parteiinterne Kritik an seiner Co-Vorsitzenden nannte er "unfair", er arbeite "eng und vertrauensvoll" mit ihr zusammen. Mit Verweis auf einstige Intrigen gegen Martin Schulz und Andrea Nahles nannte er sich "ein gebranntes Kind", er wolle nicht, dass "Leute fertig gemacht werden".



Einmal fragt Miosga kritisch – und attestiert der SPD "Chuzpe"

Einen Hauch von Kritik legte Caren Miosga in ihre Frage, mit "welcher Chuzpe" die SPD angesichts ihres miserablen Bundestagswahlergebnisses von 16,4 Prozent in den Koalitionsverhandlungen so "kompromisslos und unnachgiebig" auftrete.

Hier konterte Klingbeil mit Verweis auf Zugeständnisse, die seine Partei in der Migrationspolitik – Stichworte: mehr Grenzkontrollen, mehr Zurückweisungen, eingeschränkter Familiennachzug – bereits gemacht habe. Und er verwies auf Veränderungen, die am Bürgergeld vorgenommen werden sollten. Es sei der Eindruck entstanden, die SPD würde sich zu sehr um die kümmern, "die Geld vom Staat bekommen, und zu wenig um die, die jeden Tag fleißig sind und arbeiten gehen". Das werde jetzt korrigiert.

Beim Streitthema Steuern, welche die SPD für Vielverdiener erhöhen will, was die Union ausschließt, während aber gleichzeitig die Unternehmenssteuern gesenkt werden sollen, gab sich Klingbeil ausweichend: "Alles, was im Koalitionsvertrag steht, muss finanziert sein", sagte der Parteichef lediglich.

Zu den von der Moderatorin angesprochenen Personalfragen – ob Klingbeil Finanzminister werde, ob Boris Pistorius Verteidigungsminister bleibe? – hielt er sich ebenfalls bedeckt. Es benötige eine stabile Regierung, es stehe viel auf dem Spiel, "es muss gelingen, wir sind dazu verdammt", fasste er seine Sicht auf die Koalitionsverhandlungen zusammen.

Was Trump in Sachen Ukraine will? "Das Thema vom Tisch haben"

Mit einem Einspielfilm über die US-amerikanisch-russischen Verhandlungen zu einem möglichen Waffenstillstand in der Ukraine leitete Miosga dann zur Titelfrage und in die erweiterte Runde über.