Am Montag will Merz die Ministerinnen und Minister der CDU vorstellen, wie Generalsekretär Carsten Linnemann der "Süddeutschen Zeitung" sagte. Gleichzeitig dazu will auch CSU-Chef Markus Söder seine Kandidaten bekanntgeben, und zwar zunächst in einer Sitzung des CSU-Vorstands und der -Bundestagsabgeordneten, wie die Deutsche Presse-Agentur aus seinem Umfeld erfuhr. Die SPD will zunächst das Ergebnis des Mitgliederentscheids abwarten, offizielle Stellungnahmen werden gegen Ende der Woche erwartet.