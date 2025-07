Trump kündigt EU-Zoll-Entscheidung "in einer Stunde" an

Trump in Schottland gelandet

US-Präsident Donald Trump ist am Abend zu seinem fünftägigen, inoffiziellen Besuch in Schottland eingetroffen. Das berichtet die BBC. "Es ist großartig, in Schottland zu sein", sagte Trump demnach beim Verlassen der Präsidentenmaschine Air Force One auf dem Flughafen Prestwick bei Glasgow.

Am Samstag werde er den britischen Premierminister Keir Starmer treffen. "Ich mag euren Premierminister, er ist ein bisschen liberaler als ich", witzelte Trump. Starmer gehört den Sozialdemokraten an, Trump ist Republikaner. Bei dem Treffen mit Starmer dürfte es vor allem um das Thema Zölle gehen. Nach Angaben der BBC warteten eine Handvoll Demonstranten auf den US-Präsidenten.

Am Samstag besucht Trump aber erst einmal einen seiner beiden schottischen Golfclubs in Turnberry im Südwesten der Region. Für Samstag haben Gewerkschaften und andere Nichtregierungs-Organisationen zu Demonstrationen gegen den Trump-Besuch aufgerufen. Auf der Reise wandelt Trump auch auf den Spuren seiner Mutter Mary Anne MacLeod Trump, die 1912 in Schottland geboren wurde. Mehr dazu lesen Sie hier.

Epstein-Affäre: Trump lenkt Aufmerksamkeit auf Bill Clinton

Der wegen der Epstein-Affäre unter Druck stehende US-Präsident Donald Trump versucht die Aufmerksamkeit auf einen seiner Vorgänger zu lenken. Man solle über Bill Clinton sprechen, sagte der Republikaner vor Journalisten vor seinem Abflug zu einem mehrtägigen Aufenthalt in Schottland. Zugleich sagte er zur Epstein-Causa: "Ich habe nichts mit diesem Mann zu tun." Was Trump mit dem Verweis auf Clinton genau meinte, ist unklar. Ein Clinton-Sprecher hatte 2019 bekanntgemacht, dass der Demokrat seit mehr als einem Jahrzehnt nichts mehr mit Epstein zu tun gehabt habe und nichts über die Verbrechen wisse.

Das "Wall Street Journal" (WSJ) hatte zuletzt über ein Glückwunschschreiben an Epstein zu dessen 50. Geburtstag aus dem Jahr 2003 berichtet, das den Namen Trumps tragen soll. Der Präsident bestreitet, Urheber zu sein. Zudem berichtete die Zeitung von weiteren Schreiben für das angebliche Geburtstagsalbum, darunter soll eines den Namen Bill Clintons tragen. Laut WSJ lehnte ein Clinton-Sprecher einen Kommentar ab – zugleich habe er auf sein früheres Statement verwiesen.

Epstein besaß eine Privatinsel in der Karibik namens Little St. James, die auch ein Tatort gewesen sein soll. Trump sagte nun vor seinem Abflug nach Schottland: "Ich war noch nie auf der Insel." Und behauptete zugleich: Clinton viele Male. Dessen Sprecher hatte 2019 hingegen erklärt, Clinton sei "nie auf Little St. James Island, Epsteins Ranch in New Mexico, oder in seiner Residenz in Florida" gewesen. Clinton habe 2002 und 2003 insgesamt vier Reisen mit Epsteins Flugzeug unternommen – auch im Kontext der Arbeit seiner Stiftung. 2002, so der Sprecher, habe es ein Treffen mit Epstein in dessen Büro in Harlem gegeben, und etwa zur gleichen Zeit sei Clinton mit einem Mitarbeiter und Leibwächtern bei einem Besuch in Epsteins New Yorker Wohnung gewesen.

Trump: Chance auf Zolleinigung mit der EU bei "höchstens 50 Prozent"

US-Präsident Donald Trump hat die Wahrscheinlichkeit einer Einigung im Zollstreit mit der EU auf höchstens 50 Prozent geschätzt. "Ich würde sagen, wir haben eine 50-zu-50-Chance, vielleicht sogar weniger, ein Abkommen mit der EU zu erreichen", sagte Trump am Freitag im Weißen Haus zu Reportern. Die EU-Kommission hatte sich am Donnerstag optimistischer geäußert: Eine Einigung sei "in greifbarer Nähe", sagte ein Sprecher. Medienberichte und Informationen aus Diplomatenkreisen hatten in den vergangenen Tagen ebenfalls suggeriert, dass es in den Verhandlungen zwischen Brüssel und Washington Fortschritte gebe.

Nach Angaben mehrerer Diplomaten könnte es auf US-Zölle in Höhe von 15 Prozent und zahlreiche Ausnahmen hinauslaufen. Wie auf der anderen Seite das EU-Zollniveau aussehen würde, blieb allerdings unklar. Am Mittwoch hatte Trump von weiterhin laufenden "ernsthaften Verhandlungen" gesprochen. Er stellte geringere Zollsätze in Aussicht, "wenn sie zustimmen, die Union für US-Unternehmen zu öffnen". Nähere Angaben machte er nicht.

Trump fordert regelmäßig, dass die EU mehr US-Waren kauft. Außerdem sind ihm EU-Vorschriften für Verbraucher-, Klima- und Datenschutz sowie in Wettbewerbsfragen ein Dorn im Auge. Dennoch stellte die EU noch am Donnerstag ein Paket von ersten Gegenmaßnahmen scharf. Die EU-Mitgliedstaaten verständigten sich darauf, dass im Fall eines Scheiterns der Verhandlungen mit den USA ab dem 7. August EU-Zölle auf US-Produkte im Wert von 93 Milliarden Euro fällig werden sollen.

Trump an Epstein: "Du bist der Größte"

Wie eng war das Verhältnis von Donald Trump und dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein? Die "New York Times" bringt nun weiteres belastendes Material. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.

Zollstreit: Von der Leyen will Trump am Sonntag in Schottland treffen

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen will mit US-Präsident Donald Trump am Sonntag in Schottland zusammenkommen. Das Ziel: Eine Einigung im Handelsstreit erreichen. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.

Darum reist US-Präsident Trump nach Schottland

Donald Trump reist für fünf Tage nach Schottland. Dabei wandelt der US-Präsident dabei auch auf den Spuren seiner Mutter. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.

US-Justizministerium hat Epstein-Komplizin befragt

In der Affäre um den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein befragt die Generalstaatsanwaltschaft seine einstige Vertraute Ghislaine Maxwell. "Ich habe heute Ghislaine Maxwell getroffen, und ich werde mein Interview mit ihr morgen fortführen", schrieb der stellvertretende Generalstaatsanwalt, Todd Blanche, auf der Plattform X. Das Justizministerium werde zu gegebener Zeit weitere Informationen zu den Erkenntnissen verkünden.

Nach dem Gespräch am Donnerstag hatte Maxwells Anwalt David Oscar Markus von einem "produktiven Tag" gesprochen. "Sie hat alle Fragen wahrheitsgemäß, ehrlich und nach bestem Wissen und Gewissen beantwortet", sagte er vor Reportern.

Maxwell, die langjährige Komplizin des US-Multimillionärs Epstein, war im Sommer 2022 zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Sie hatte eine zentrale Rolle beim Aufbau eines Rings zum sexuellen Missbrauch minderjähriger Mädchen gespielt. Seither sitzt sie im Gefängnis. Epstein, der über viele Jahre hinweg systematisch Minderjährige missbraucht hatte, beging nach offiziellen Angaben im August 2019 im Alter von 66 Jahren in seiner Gefängniszelle Suizid.

USA kritisieren Macrons Palästina-Vorstoß

Die USA haben scharfe Kritik an Emmanuel Macrons Ankündigung geübt, Palästina als Staat anzuerkennen. "Diese rücksichtslose Entscheidung dient nur der Hamas-Propaganda und wirft den Frieden zurück", schrieb US-Außenminister Marco Rubio auf X. Sie sei ein Schlag ins Gesicht der Opfer des Massakers der islamistischen Hamas und anderer Terrorgruppen am 7. Oktober 2023 in Israel.

Der Überfall, bei dem mehr als 250 Menschen in den Gazastreifen verschleppt und mehr als 1.200 Menschen getötet wurden, war Auslöser des aktuellen Kriegs in Nahost. Macron hatte am Donnerstagabend auf X angekündigt, er werde im September auf der UN-Generalversammlung die Anerkennung Palästinas als Staat verkünden.

Rubio schloss sich mit seiner Stellungnahme der Kritik Israels an Macrons Vorgehen an. "Ein solcher Schritt belohnt Terror", hatte Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu laut einer Mitteilung seines Büros dazu gesagt. "Ein palästinensischer Staat unter diesen Bedingungen wäre eine Startrampe zur Vernichtung Israels", hieß es. Die USA sind Israels engster Verbündeter.

Powell stellt Trump bloß – "Davon weiß ich nichts"

US-Präsident Donald Trump hat US-Notenbank-Chef Jerome Powell mit angeblich neuen Zahlen zu den steigenden Kosten der Renovierungsarbeiten der Federal Reserve (Fed) merklich irritiert. "Davon weiß ich nichts", sagte der Powell zu Trump, als dieser ihn bei einem Besuch der Notenbank mit gestiegenen Ausgaben von 3,1 Milliarden US-Dollar konfrontierte. Powell schüttelte sichtbar den Kopf: "Ich habe das noch von niemandem gehört." Beim Sichten eines Schreibens, das Trump ihm aushändigte, stellte der Fed-Chef fest: "Das ist ein Gebäude, das bereits gebaut wurde. Es wurde vor fünf Jahren fertiggestellt." Hier lesen Sie die Hintergründe der Szene.

Donnerstag, 24. Juli

15 Prozent auf alles? Das würde die EU ein Deal mit Trump kosten

Kurz vor Ablauf von Trumps Ultimatum kommt Bewegung in den Zollstreit der EU mit den USA. Doch viele deutsche Firmen haben den US-Markt schon abgeschrieben. Lesen Sie hier mehr dazu.

Kommentar: Epstein, Epstein, alles muss versteckt sein

Trump steht unter Druck wie nie. Die Epstein-Akten drohen, die ohnehin schwindende Glaubwürdigkeit des US-Präsidenten nachhaltig zu erschüttern. Statt Transparenz liefert er Ablenkungsmanöver und wirkt damit nur noch verdächtiger. Lesen Sie hier den gesamten Kommentar unseres US-Korrespondenten.

"Einschüchterungstaktik": Trump will US-Notenbank besuchen

Der US-Präsident ist schon länger nicht gut auf den Notenbankchef zu sprechen. Jetzt stattet Donald Trump der Fed einen Besuch ab. Den ganzen Artikel lesen Sie hier.

Dorf in den USA beherbergt nur weiße Menschen

Eigentlich ist dergleichen in den USA verboten, dennoch gibt es seit kurzer Zeit ein Wohnprojekt nur für weiße Menschen. Dahinter steht eine rechtsextreme Gruppierung. Mehr dazu lesen Sie hier.

EU einigt sich offenbar auf mögliche Gegenzölle

Die Europäische Union hat sich auf eine milliardenschwere Liste mit möglichen Gegenzöllen von bis zu 30 Prozent im Handelsstreit mit den USA verständigt. Wenn die Verhandlungen scheitern, könnten damit zügig Gegenmaßnahmen auf US-Exporte in die EU im Wert von mehr als 90 Milliarden Euro verhängt werden, wie die Deutsche Presse-Agentur aus EU-Kreisen erfuhr. Demnach sollen die Gegenzölle am 7. August in Kraft treten, sollte es bis dahin keine Verhandlungslösung geben. Lesen Sie hier mehr dazu.

Wird Ghislaine Maxwell nun zur Gefahr für Trump?

Die Affäre um Jeffrey Epstein zieht immer weitere Kreise. Nun könnte eine Aussage von Epsteins einstiger Komplizin Trump in Bedrängnis bringen. Lesen Sie hier mehr dazu.

Columbia University zahlt Millionensumme zur Beilegung des Streits mit Trump-Regierung

Die Columbia University in New York hat sich im Streit mit der Regierung von US-Präsident Donald Trump zu einer Zahlung in Höhe von 221 Millionen Dollar (rund 189 Millionen Euro) bereit erklärt, um ein Ende der Ermittlungen wegen Antisemitismusvorwürfen herbeizuführen. "Die Columbia University hat mit der US-Regierung eine Einigung erzielt, um Ermittlungen der Bundesbehörden wegen mutmaßlicher Verstöße gegen Bundesgesetze zur Diskriminierungsbekämpfung zu beenden", erklärte die Universität am Mittwoch (Ortszeit).

Gemäß der Vereinbarung werde zudem "der Großteil der im März 2025 gestrichenen oder ausgesetzten Bundeszuschüsse" für die Universität wieder bereitgestellt, hieß es weiter.

Trump wirft der renommierten Columbia University sowie weiteren Bildungseinrichtungen vor, während der landesweiten Proteste im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg nicht gegen Antisemitismus vorgegangen zu sein. Die Trump-Regierung hatte der Universität daher Bundeszuschüsse in Höhe von 400 Millionen Dollar (umgerechnet rund 369,2 Millionen Euro) gekürzt.

Trump: KI-Modelle müssen für Inhalte nicht bezahlen

Nach Auffassung von US-Präsident Donald Trump müssen sich amerikanische KI-Modelle nicht an Urheberrechte halten. "Wenn jemand ein Buch oder einen Artikel liest, hat er sich umfangreiches Wissen angeeignet. Das bedeutet jedoch nicht, dass er gegen das Urheberrecht verstößt oder mit jedem Anbieter von Inhalten Verträge abschließen muss", argumentierte er auf einem Gipfel zur Künstlichen Intelligenz. Er unterzeichnete nach seiner Rede mehrere Dekrete, durch die Rechenzentren für die Regierung schneller genehmigt und der Einsatz amerikanischer KI-Modelle in anderen Ländern gefördert werden sollen.

Ziel werde es fortan sein, "alles zu tun, um weltweit führend im Bereich der Künstlichen Intelligenz zu sein", sagte der Republikaner. Trump zeigte sich davon überzeugt, dass sich KI in den USA nicht erfolgreich entwickeln könne, "wenn man für jeden einzelnen Artikel, jedes Buch oder alles andere, was man gelesen oder studiert hat, bezahlen muss".

In den USA gehören zu den wichtigsten KI-Unternehmen unter anderem die ChatGPT-Entwicklerfirma OpenAI, Microsoft und der Chipkonzern Nvidia. Sie konkurrieren sowohl untereinander als auch mit ausländischen Unternehmen wie dem chinesischen Start-up DeepSeek.

Weißes Haus befeuert Vorwürfe gegen Obama

Das Weiße Haus befeuert die Vorwürfe des US-Präsidenten Donald Trump gegen den früheren Präsidenten Barack Obama. US-Geheimdienstkoordinatorin Tulsi Gabbard trug vor Journalisten im Weißen Haus aus einem Bericht über das Ausmaß russischer Einmischung in den amerikanischen Wahlkampf 2016 vor. Dabei ging es auch darum, wie Obama dazu Geheimdienstinformationen erstellt haben lassen soll. Was aus den Vorwürfen folgt, ist unklar. Gabbard erklärte auf Nachfrage, sie überlasse die Bewertung, ob der Fall strafrechtliche Relevanz hat, dem Justizministerium. Hier lesen die Hintergründe.

Mittwoch, 23. Juli

Epstein-Akten und Trump: Neue Erkenntnisse

Der US-Präsident hatte zuletzt beteuert, ihm sei nicht mitgeteilt worden, dass sein Name im Untersuchungsbericht zu Jeffrey Epstein erwähnt wird. Ein Bericht soll diese Version widerlegen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Zollstreit: USA und EU sollen wohl vor Einigung stehen

Die USA und die EU nähern sich einem Medienbericht zufolge einem Abkommen über US-Zölle von 15 Prozent an. Die EU könnte den sogenannten reziproken Abgaben zustimmen, um eine von Präsident Donald Trump angedrohte Anhebung auf 30 Prozent ab dem 1. August zu vermeiden, berichtete die "Financial Times" am Mittwoch unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Personen. Zölle für einige Produkte wie Flugzeuge, Spirituosen und medizinische Geräte sollen dem Bericht zufolge entfallen. Zwei EU-Diplomaten bestätigten eine Annäherung. Der Zollsatz von 15 Prozent könne ihren Angaben zufolge auch für Autos gelten.

Ungeachtet der Fortschritte bereite die EU jedoch für den Fall eines Scheiterns der Verhandlungen weiter ein Paket mit Vergeltungszöllen im Volumen von 93 Milliarden Euro vor, berichtete die "FT" weiter. Stellungnahmen der EU und der Regierung in Washington lagen zunächst nicht vor. Eine ähnliche Vereinbarung haben zuletzt die USA und Japan getroffen.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron pochte auf einen schnellen Abschluss der Gespräche. "Wir werden uns heute Abend nach den Gesprächen der letzten Tage abstimmen", sagte Macron am Mittwochabend vor einem Treffen mit Kanzler Friedrich Merz in Berlin. "Das Ziel ist es, eine echte Annäherung zwischen uns und der Präsidentin der Europäischen Kommission zu erreichen, um die Zollfragen so schnell und so gut wie möglich abzuschließen", fügte er hinzu. Auch Merz sagte vor dem Gespräch, dass man über die aktuelle Handelspolitik reden werde, "zu der wir in diesen Minuten hören, dass es möglicherweise Entscheidungen geben könnte". Hintergrund sind Gerüchte, dass die Verhandlungen zwischen den USA und der EU nach dem US-Japan-Abschluss entscheidend vorangekommen sind.

Trump legt im Streit mit Powell nach und dringt auf niedrigere Zinsen

US-Präsident Donald Trump ermahnt die unabhängige Notenbank vor der anstehenden Sitzung zu einer Zinssenkung und überzieht deren Chef erneut mit Kritik. "Unser Leitzins sollte drei Prozentpunkte niedriger sein, als er jetzt ist, und uns als Land jährlich eine Billion Dollar sparen", schrieb er am Mittwoch auf seiner Social-Media-Plattform. "Dieser sture Typ bei der Fed versteht es einfach nicht – hat es nie verstanden und wird es nie verstehen", fügte er mit Blick auf Fed-Chef Jerome Powell hinzu. Das Direktorium sollte handeln, aber habe nicht den Mut dazu, erklärte der US-Präsident, der seit Langem mit Powell im Clinch liegt und die Fed-Zinspolitik kritisiert.

Der für die Zinspolitik zuständige Offenmarktausschuss der Fed hat den Schlüsselsatz dieses Jahr noch nicht angetastet und in der Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent belassen. Auch für die Sitzung am Mittwoch kommender Woche wird mit einer Pause gerechnet. Powell hat signalisiert, dass sich die Notenbank zunächst ein Bild von den Folgen der von Trump eingeleiteten Zollpolitik auf Inflation und Konjunktur machen möchte.

Nach US-Recht kann der Präsident den Fed-Chef nicht wegen seiner Zinspolitik entlassen. Als ein möglicher alternativer Anlass gilt ein Streit über Kostenüberschreitungen bei der Renovierung der in die Jahre gekommenen Fed-Zentrale in Washington. Die US-Regierung wirft der Notenbank Misswirtschaft vor. Finanzminister Scott Bessent hat davon gesprochen, dass auch eine unabhängige Kommission die Vorwürfe untersuchen könne.

Bessent sieht keine Eile bei Powell-Nachbesetzung

Die US-Regierung hat laut Finanzminister Scott Bessent keine Eile bei der Suche nach einem Nachfolger von Fed-Chef Jerome Powell. Entsprechend äußerte er sich am Mittwoch in einem Interview mit Bloomberg TV. Bessent sagte, er treffe sich weiter regelmäßig mit Powell. US-Präsident Donald Trump hatte seine Angriffe auf den Zentralbank-Chef jüngst erneuert und einer weiteren Amtszeit eine Absage erteilt. "Ich finde, er hat schlechte Arbeit geleistet, aber er wird ziemlich bald weg sein. In acht Monaten wird er weg sein", sagte Trump. Das wäre Mitte März 2026, Powells Amtszeit endet jedoch erst im Mai 2026.

Warum Trump diesen Zeitrahmen wählte oder ob er bewusst oder unbewusst auf einen falschen Monat abzielte, ist unklar. Powell hat trotz der ständigen Kritik des US-Präsidenten wiederholt erklärt, nicht früher aus dem Amt scheiden zu wollen.

Republikaner wollen Opera House nach Melania Trump benennen

Die Republikaner wollen offenbar das Opera House im Kennedy Center in der Hauptstadt Washington, D.C., umbenennen. So soll es künftig "First Lady Melania Trump Opera House" heißen. Einen entsprechenden Änderungsantrag verabschiedete der Haushaltsausschuss im Repräsentantenhaus.

Eingebracht hatte den Antrag der Kongressabgeordnete Mike Simpson aus Idaho. Er sagte, die Umbenennung sei eine "ausgezeichnete Möglichkeit", um Melania Trumps "Unterstützung und ihr Engagement für die Förderung der Künste zu würdigen".

Donald Trump selbst hatte im Februar den Vorsitz des Kennedy Centers übernommen, mehrere Demokraten aus dem Verwaltungsrat entlassen und mit eigenen Vertrauten ersetzt. Er erklärte daraufhin, "dass wir nicht mochten, was sie gezeigt haben".

Trump: Am Mittwoch Handelsgespräche mit EU

Bei Handelsgesprächen mit den USA werden am Mittwoch Vertreter der Europäischen Union erwartet. "Morgen kommt Europa, und am Tag danach kommen einige andere", kündigt US-Präsident Donald Trump an. Seine Äußerung folgt auf die Bekanntgabe eines Handelsabkommens mit Japan.

Epstein und Trump: CNN veröffentlicht bislang unbekannte Fotos

CNN hat bislang unbekanntes Bildmaterial von Donald Trump und Jeffrey Epstein veröffentlicht. Fotos belegen etwa, dass der inzwischen verstorbene Sexualstraftäter Epstein 1993 bei Donald Trumps Hochzeit mit Marla Maples im New Yorker Plaza Hotel anwesend war. Auch gemeinsame Szenen der beiden von anderen Events sind aufgetaucht. Die Aufnahmen stammen aus einem neu ausgewerteten Archiv und werfen erneut Fragen zur früheren Beziehung der beiden Männer auf. Hier lesen Sie mehr.

Trump kündigt umfassendes Handelsabkommen mit Japan an

US-Präsident Donald Trump hat ein "massives" Handelsabkommen mit Japan verkündet. Man habe sich auf "gegenseitige" Zölle von 15 Prozent geeinigt, teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit. Zuvor hatte er noch Zölle in Höhe von 25 Prozent gefordert. Die Aktienbörse in Tokio legte in Reaktion auf Trumps Mitteilung kräftig zu. Japan werde auf seine "Anweisung" hin 550 Milliarden Dollar (rund 470 Milliarden Euro) in den Vereinigten Staaten investieren, erklärte der US-Präsident. 90 Prozent des Profits verblieben in den USA, wo Hunderttausende Jobs geschaffen würden.

"Wir haben gerade ein massives Abkommen mit Japan abgeschlossen, vielleicht das größte Abkommen, das jemals geschlossen wurde", schrieb Trump. So etwas habe es noch nie gegeben. Japan werde sich für den Handel öffnen, schrieb er und zählte Autos, Lastwagen, Reis und andere Produkte auf.

Es sei nicht klar, wie sich die sektorspezifischen Zölle auf Autos und Autoteile, die derzeit bei 25 Prozent liegen, auswirken werden, schrieb die japanische Wirtschaftszeitung "Nikkei" nach Trumps Bekanntgabe des Deals. Japans Chefverhandler Ryosei Akazawa hatte sich auf die Senkung der Autozölle konzentriert, da dies Japans größter Exportsektor im Handel mit den USA ist. Trump hatte Zollbriefe mit unterschiedlichen Sätzen an Länder geschickt. Im Zollkonflikt mit der Europäischen Union gibt es noch keine Einigung.

Republikaner verhindert Epstein-Abstimmung im Kongress

Der Streit über die Offenlegung von Akten in der Affäre um den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein schaukelt sich auch im US-Repräsentantenhaus hoch: Die Abgeordneten standen kurz vor einer Abstimmung zur Freigabe bislang geheimer Dokumente im Fall Jeffrey Epstein – doch dann erklärte Sprecher Mike Johnson plötzlich das vorzeitige Ende der Sitzungsperiode. Hier lesen Sie mehr.

Gericht bestätigt Beschränkungen der US-Regierung für Nachrichtenagentur AP

In den USA hat es ein Berufungsgericht abgelehnt, die Einschränkung beim Zugang zum Weißen Haus für Journalisten der US-Nachrichtenagentur Associated Press aufzuheben. Das Berufungsgericht für den District of Columbia Circuit verwarf am Dienstag einen entsprechenden Antrag von AP und öffnete damit den Weg zu einer Berufung vor dem Obersten Gerichtshof der USA. AP reagierte enttäuscht auf das Gerichtsurteil: "Wie wir schon immer gesagt haben, haben die Presse und die Öffentlichkeit ein Grundrecht auf freie Berichterstattung ohne staatliche Repressalien."