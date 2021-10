Bundestag stimmt über Schäuble-Nachfolge ab

LIVEErste konstituierende Sitzung

Einen Monat nach der Bundestagswahl ist der neue Bundestag erstmals zusammengekommen. Auf der konstituierenden Sitzung wird das Bundestagspräsidium neu gewählt: Auf den bisherigen Parlamentspräsidenten Wolfgang Schäuble (CDU) soll die SPD-Abgeordnete Bärbel Bas folgen. Auch die Stellvertreterposten werden besetzt. Schäuble hat in seiner Funktion als Alterspräsident die Sitzung eröffnet. Bas wird nach ihrer Wahl die Sitzungsleitung übernehmen und in ihrer ersten Rede die Akzente für ihre Amtsführung setzen.

Mit der konstituierenden Sitzung endet laut Grundgesetz die Amtszeit der bisherigen Regierung. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihre Ministerinnen und Minister bekommen daher am Nachmittag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ihre Entlassungsurkunden ausgehändigt. Sie bleiben aber geschäftsführend im Amt, bis eine neue Regierung übernehmen kann.

12.15 Uhr: Nun wird die Nachfolge des Bundestagspräsidenten gewählt. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich schlägt Bärbel Bas vor. 736 Abgeordnete stimmen nun darüber ab. Das Verfahren dauert etwa eine Stunde.

12 Uhr: Bundestagsabgeordnete kommentieren den Antrag der AfD-Fraktion, die Geschäftsordnung zu ändern. Die Parteien lehnen dies entschieden ab. Der Antrag schwäche das Vertrauen in die demokratische Regierung, sagt Marco Buschmann von der FDP. Stephan Brandner von der AfD thematisiert in seiner Rede die Gendersprache: "Lassen wir einen solchen Quatsch im Deutschen Bundestag in Zukunft einfach sein." Die Geschäftsordnung nennt er "völlig weltfremd". Jede Partei sollte das Recht haben, einen Kanzlerkandidaten vorzuschlagen. Von einer "braunen Widerlichkeitsskala" spricht Linken-Politiker Jan Korte. "Das ist abartig." Rufe aus der AfD-Fraktion werden lauter.

11.40 Uhr: "Auch und gerade in diesem Parlament leisten wir unseren Beitrag dazu, dass sich die Spaltungen in Europa nicht weiter vertiefen", sagt Schäuble. Er bedankt sich für die Unterstützung während seiner Zeit als Bundestagspräsident. Dafür applaudieren die Abgeordneten. "Als Abgeordnete haben wir alle die gleichen Rechte, darüber hat der Präsident oder die Präsidentin zu wachen." Schäuble beendet seine Rede und erntet Standing Ovations.

Wolfgang Schäuble: Der Alterspräsident hat viel Applaus für seine Abschiedsrede geerntet. (Quelle: Kay Nietfeld/dpa)



11.30 Uhr: "Politik ist immer ein schwieriger Abwägungsprozess", sagt Schäuble. In der Corona-Pandemie seien ebenso kontroverse Debatten geführt worden. Die parlamentarische Demokratie habe eine beispiellose Bewährungsprobe bestanden. "Diese Erfahrung kann uns gut nützen für andere globale Herausforderungen." Aber: "Politik weiß nicht alles besser." Die Abgeordneten hätten immer das Gemeinwohl im Blick zu halten. "Jeder einzelne von uns bildet nicht einfach einen Teil des Volkes ab."

11.15 Uhr: Alterspräsident Schäuble eröffnet die Sitzung nun offiziell. Er begrüßt unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Kanzlerin Angela Merkel und die ehemalige Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth. Schäuble sagt mit Blick auf das Parlament: "Hier ist ein Ort, an dem wir streiten dürfen." Es sei eine politische Bühne, wo die Vielfalt der Meinungen offen zur Sprache kommt. "Wir sollten den Streit in der Mitte der Gesellschaft suchen und ihn hier im Parlament öffentlich austragen." Politik diene nicht dem Eigeninteresse einer gesellschaftlichen Gruppe.





11 Uhr: Wolfgang Schäuble eröffnet die Sitzung. Dann hat der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion, Bernd Baumann, das Wort. Er fordert, dass das älteste Bundestagsmitglied, in diesem Fall Alexander Gauland, die Sitzung leitet, bis Schäubles Nachfolge im Laufe der Sitzung gewählt wird und nicht Schäuble selbst als Alterspräsident agiert. Carsten Schneider, der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, lehnt diese Forderung entschieden ab und spricht sich für Schäuble als Alterspräsident aus. Die Mehrheit der Bundestagsabgeordneten lehnt den Antrag bei einer Abstimmung ebenfalls ab. Somit leitet Schäuble als Alterspräsident die Sitzung, bis die Nachfolge bestimmt ist.