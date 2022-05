Die Aufregung um die deutsche Verteidigungsministerin rei├čt nicht ab: Am Donnerstag forderte der Chef der Opposition im Bundestag, Friedrich Merz (CDU), Bundeskanzler Olaf Scholz solle Christine Lambrecht (beide SPD) entlassen. "Trennen Sie sich von dieser Ministerin so schnell wie m├Âglich", so der Vorsitzende der Unionsfraktion.