Es war das zweite Mal in seiner Amtszeit, dass der deutsche Bundeskanzler den Joker zog. "Ich bin der Kanzler, und deshalb gilt das", sagte Olaf Scholz (SPD) vor wenigen Tagen vor einer Schülergruppe und zementierte damit sein Veto gegen eine Lieferung deutscher Marschflugkörper an die Ukraine .

Doch das Kanzlermachtwort verhallte schnell. Der Grüne Anton Hofreiter warf Scholz gemeinsam mit CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen wenig später in einem Gastbeitrag vor, in der Taurus-Frage "Angst und Schrecken zu verbreiten". Die Union drohte dem Kanzler gar mit einem Untersuchungsausschuss und versucht, mit einem erneuten Taurus-Antrag am Donnerstag die Ampelreihen zu spalten – teilweise mit Erfolg. Scholz' dünnhäutiger Auftritt am Mittwoch im Bundestag, wo er von den Abgeordneten zum Taurus gegrillt wurde, könnte dem sogar noch Vorschub leisten.