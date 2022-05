Wer will was?

In der SPD beeilte man sich am Montag, lieber auf das Interview mit Christine Lambrecht im "Morgenmagazin" hinzuweisen. Denn die vertrat dort eine ganz andere Linie. Die Verteidigungsministerin gab sich nicht nur sehr selbstsicher, sondern erklĂ€rte auch, dass sie "sehr optimistisch" sei: "Ich habe momentan das GefĂŒhl, dass wirklich alle – CDU, CSU, SPD, GrĂŒne und auch FDP – hier an einem Strang ziehen wollen." Sie gehe davon aus, dass die "konstruktiven GesprĂ€che zu einem Ergebnis fĂŒhren“.

Ja, was denn nun?

Die Mehrstimmigkeit ist symptomatisch fĂŒr die Debatte bei SPD und GrĂŒnen in diesen Tagen. In beiden Parteien gibt es diejenigen, die das Sondervermögen jetzt am liebsten ohne die Union durchziehen wĂŒrden, um keine Kompromisse mehr machen zu mĂŒssen.

Und dann gibt es diejenigen, die weiter auf Friedrich Merz setzen. Sie hoffen auch darauf, dass er seinen Leuten niemals erklĂ€ren könnte, dass man gegen 100 Milliarden Euro fĂŒr die Bundeswehr gestimmt hat.

Klar ist: Wer gerade tatsĂ€chlich verhandelt, setzt weiter auf Friedrich Merz. Das sind im Kern Christine Lambrecht fĂŒr die SPD, Außenministerin Annalena Baerbock fĂŒr die GrĂŒnen und Finanzminister Christian Lindner fĂŒr die FDP. Sie sitzen mit der Union zusammen und suchen nach einem Kompromiss.

Eine "außergewöhnliche Notsituation"?

Das dĂŒrfte auch daran liegen, dass es ohne die Union eben doch nicht so einfach ist, wie MĂŒtzenich sagt. Denn ohne GrundgesetzĂ€nderung mĂŒsste die Regierung eine Ausnahme der Schuldenbremse bemĂŒhen, um die 100 Milliarden Euro locker zu machen.

Die sieht vor, dass die Schuldenbremse bei "Naturkatastrophen oder anderen außergewöhnlichen Notsituationen" umgangen werden kann. So wie es beim Corona-Fonds geschehen ist, der nun zum Klimafonds umgewidmet wurde.

Ob der russische Krieg gegen die Ukraine allerdings eine "außergewöhnliche Notsituation" auch fĂŒr Deutschland ist, darĂŒber gehen die Meinungen der Juristen auseinander. Bei einer Expertenanhörung im Bundestag sah das ein Jurist so und zwei nicht.

Lindner: "Keine Option"

FĂŒr die FDP scheint die Sache klar. Noch am selben Tag, als Rolf MĂŒtzenich seine Gedankenspiele in der "FAZ" verbreitete, reagierte Parteichef Christian Lindner. Auf unmissverstĂ€ndliche Weise. Er sagte: "Es ist keine Option, fĂŒr die Bundeswehr die Schuldenbremse mit einfacher Mehrheit zu umgehen." Im Klartext bedeutet das: Ohne GrundgesetzĂ€nderung keine Finanzspritze – so sieht das die FDP. Vor allem auch deshalb, weil die Liberalen an ihre eigenen AnhĂ€nger denken.