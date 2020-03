Mehr Fälle als in China

USA werden neuer Corona-Hotspot der Welt

27.03.2020, 07:36 Uhr | AFP

Infizierte und Genesene: Grafiken zeigen, wie unterschiedlich sich das Coronavirus in verschiedenen Ländern wie den USA ausgebreitet hat. (Quelle: t-online.de)

Die Coronavirus-Krise könnte uns noch monatelang beschäftigen. Infektionskurven in Europa zeigen steil nach oben. Doch es gibt auch Länder, in denen es positiver aussieht. Eine Animation zu Neuinfektionen und Genesenen. (Quelle: t-online.de)

Während US-Präsident Trump auf eine baldige Erholung von der Corona-Krise hofft, steigen die Infektionszahlen im Land rapide an. Inzwischen haben sich dort offenbar mehr Menschen angesteckt als in China.

Die USA haben einem Zeitungsbericht zufolge inzwischen die weltweit meisten Fälle von Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus. Die Zahl der Infizierten sei landesweit auf 81.321 gestiegen, berichtete am Donnerstag die "New York Times" unter Berufung auf von ihr selbst erstellte Statistiken. Damit hätten sich noch mehr Menschen angesteckt als in China und Italien.

In China, wo das Virus erstmals aufgetreten war, wurden bis Donnerstag offiziellen Angaben zufolge 81.285 Infektionen registriert. In Italien als meistbetroffenem europäischen Land sind es 80.539.

Bei den offiziell gemeldeten Infektions- und Todesfällen handelt es sich nach Einschätzung von Experten nur um einen Bruchteil der tatsächlichen Corona-Fälle weltweit. In vielen Ländern mangelt es an Testkapazitäten, vielerorts werden zudem nur Patienten mit schweren Symptomen auf das Coronavirus getestet.

Virologen gehen daher von einer sehr hohen Dunkelziffer aus. Dies gilt auch für die USA. Während es zunächst in den Vereinigten Staaten an Coronavirus-Tests fehlte, wird inzwischen aber umfassend getestet.