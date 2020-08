Newsblog zu Corona-Protesten

"Zweite Chance" – Innensenator appelliert an Demonstranten

29.08.2020, 10:56 Uhr | t-online.de, dpa, AFP, rtr

Die Demo von Corona-Gegnern in Berlin wurde zunächst verboten, dann doch wieder erlaubt. Der Innensenator der Hauptstadt sorgt sich, dass die Proteste in Gewalt ausarten könnten. Alle Infos im Newsblog.

Nachdem bereits Anfang August rund 30.000 Menschen in Berlin gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung auf die Straße gingen, findet nun auch am heutigen Samstag eine Demo statt. Diesmal wurden 22.500 Teilnehmer angemeldet, die Polizei rechnet jedoch mit mehr Teilnehmern. Die Beamten selbst sind mit 3.000 Kräften im Einsatz.





Innensenator: Gerichtsbeschluss an Situation nichts geändert

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) hat die Demonstranten gegen staatliche Corona-Auflagen dazu aufgerufen, den Infektionsschutz nicht zu vernachlässigen. Er äußerte zudem die Sorge, dass es bei Veranstaltungen zu Gewalt kommen könnte.

Innensenator Andreas Geisel: "Große Sorge bereitet mir nach wie vor die europaweite Mobilisierung unter Rechtsextremisten" (Quelle: snapshot/imago images)



Zum Beschluss des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Berlin in der Nacht zum Samstag sagte Geisel: "Das Gericht gibt den Versammlungsteilnehmern damit eine zweite Chance zu zeigen, dass sie sich an die Auflagen halten. Es liegt jetzt an den Demonstrierenden das auch unter Beweis zu stellen."

An der Pandemie-Situation habe der Gerichtsbeschluss nichts geändert, sagte der Innensenator. "Ich erwarte deshalb von den Menschen, die in Berlin demonstrieren, dass sie alles für den Infektionsschutz tun. Und dass sie es friedlich tun", teilte er mit. "Denn große Sorge bereitet mir nach wie vor die europaweite Mobilisierung unter Rechtsextremisten, die unabhängig von der Verbotsdiskussion im Vorfeld stattgefunden hat. Ich appelliere an alle, sich gewaltfrei in Berlin zu versammeln.

Auftakt zur Demo in Berlin: Bereits 1.000 Menschen versammelt

In Berlin haben sich auf der Straße Unter den Linden am Samstagvormittag bereits rund 1.000 Teilnehmer für eine größere Demonstration gegen die Corona-Politik versammelt. Von dort soll ein Aufzug mit Protestierern durch Berlin ziehen zum Tiergarten und bis zur Straße des 17. Juni. Auf Fotos auf Twitter ist zu sehen, dass sich die Teilnehmer nicht an Hygiene-Regeln halten. Die Demonstranten stehen dicht an dicht und tragen keine Masken.

Das ist dann wohl die Spitze der #Coronademo. Masken tragen hier eigentlich nur Journalist:innen und Menschen, die zufällig vorbeikommen.

Neben den Regenbogenflaggen sind bisher auch viele Fahnen in den Reichsfarben zu sehen und auch Shirts der IB. #Berlin2908 #b2908 pic.twitter.com/HA34mV3N2j — David Peters (@dap_dortmund) August 29, 2020

Vor dem Brandenburger Tor standen am Vormittag bereits viele Polizisten. Demonstrierende schrien "Tor auf" und skandierten "Wir sind das Volk". Eine riesige Deutschlandflagge war auf dem Boden vor dem Brandenburger Tor ausgelegt. Zu sehen waren auch Fahnen im Stil der bei Rechtsextremisten beliebten Reichskriegsflagge. Die Initiative Querdenken plant eine Kundgebung, für die rund 22.000 Menschen angemeldet waren.

Angebliche Verschwörungsbeweise sind gefälscht

Unterstützer der für Samstag in Berlin geplanten Corona-Proteste teilen auf Twitter einen kritischen Artikel von heute.de. Die Verschwörungsanhänger behaupten, der Beitrag berichte über die Demonstrationen vom Samstag und sei vom ZDF bereits vorher verfasst worden.

Tatsächlich behandelt der Beitrag ganz allgemein das Verhalten von Corona-Leugnern gegenüber Polizisten bei Demonstrationen. Das abgebildete Datum ist offenbar manipuliert worden. Der Artikel erschien bereits am Freitag auf heute.de. Er ist ebenfalls bereits am Freitag auf dem Twitter-Konto der Nachrichtensendung veröffentlicht worden:

"Es wird vermehrt dazu aufgerufen, Kollegen anzuhusten und anzuspucken, um sie anzustecken." Das berichtet die Gewerkschaft der #Polizei. Teilnehmer auf #Corona-Demos werden zudem gewaltbereiter. https://t.co/QguxIMvQp0 — ZDF heute (@ZDFheute) August 28, 2020

Scholz: "Wer am Wochenende friedlich demonstriert, soll dies tun"

Bundesfinanzminister und Vize-Kanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Teilnehmer der Anti-Corona-Demo am Samstag in Berlin aufgefordert, friedlich zu bleiben und die Hygiene-Regeln einzuhalten. "Wer am Wochenende friedlich demonstriert, soll dies tun – und dabei die bekannten Hygiene- und Abstandsregeln beherzigen", sagte Scholz der Düsseldorfer "Rheinischen Post". "Das Demonstrationsrecht ist ein hohes Gut in unserer Demokratie, der Gesundheitsschutz der Bürgerinnen und Bürger ist es auch." Gleiches gelte für die Polizei.

"Das müssen Verwaltungen und Gerichte im Einzelfall und vor Ort abwägen. Da kann man nicht nach politischen Vorlieben entscheiden", sagte Scholz zu der Gerichtsentscheidung, die ursprünglich verbotene Corona-Abschlusskundgebung doch zuzulassen.

Vizekanzler Olaf Scholz: "Das Demonstrationsrecht ist ein hohes Gut in unserer Demokratie." (Quelle: photothek/imago images)



"Neue Dimension" – Polizei rechnet mit gewaltbereiten Demonstranten

Die Polizei stellt sich auch auf gewaltbereite Demonstranten ein. In den sozialen Netzwerken sei europaweit dazu aufgerufen worden, sich auch im Verbotsfall in Berlin zu versammeln, hatte Polizeivizepräsident Marco Langner erklärt. Dabei sei auch unverhohlen dazu aufgerufen worden, sich zu bewaffnen. "Diese offen formulierte Gewaltbereitschaft gegen den Staat stellt für uns eine neue Dimension dar", sagte Langner. Zur Bewältigung des Einsatzes am Samstag verfügt die Polizei nach eigenen Angaben über 3.000 Einsatzkräfte. Sie rechnet mit bis zu 30.000 Demonstranten.

Nächstes Gericht erlaubt Corona-Demos – Hunderte vor Brandenburger Tor

Die Corona-Demos in Berlin dürfen stattfinden. Das bestätigte nun auch das Oberverwaltungsgericht. Bereits am Freitag kamen Corona-Gegner vor das Brandenburger Tor. Die Polizei steht mit einem Großaufgebot bereit. Mehr dazu lesen Sie hier.

PRO & KONTRA: Gericht kippt Verbot – "Diese Entscheidung ist unerträglich"

Die zunächst verbotene Demonstration gegen die Corona-Politik in Berlin kann nun wohl doch stattfinden – allerdings nur unter Auflagen. Eine gute Entscheidung? Mehr dazu lesen Sie hier.

Das große Misstrauen – ein Besuch im Corona-Protestcamp

Die nächste Corona-Demo in Berlin findet nun doch statt. Tausende Gegner der Maßnahmen sind bereits in der Hauptstadt. t-online.de hat sich vor Ort umgeschaut und mit den Demonstranten gesprochen. Mehr dazu lesen Sie hier.