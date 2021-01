RKI-Zahlen am Samstag

Mehr als 12.000 Corona-Infektionen – aber Inzidenz sinkt weiter

30.01.2021, 13:39 Uhr | AFP

Schüler in Hoyerswerda werden getestet: Das RKI meldet 12.000 Neuinfektionen. (Quelle: Lausitz News/imago images)

Das Robert Koch-Institut meldet fast 800 Tote und mehr als 12.000 Corona-Neuinfektionen. Ein weiterer wichtiger Wert sinkt aber weiter. Doch offenbar gab es erneut Probleme bei der Datenübertragung.

In Deutschland sind binnen eines Tages mehr als 12.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Samstagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden weitere 12.321 Ansteckungsfälle registriert. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus in Deutschland seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 2.205.171.

Nach Angaben des RKI wurden zudem 794 Todesfälle im Zusammenhang mit Coronavirus-Infektionen innerhalb von 24 Stunden gezählt. Die Gesamtzahl der verzeichneten Corona-Toten in Deutschland erhöhte sich damit auf 56.546.

Es könnte sein, dass sich die Zahl noch erhöht. Das Dashboard des RKI zeigt an, dass aus Rheinland-Pfalz nur eine Neuinfektion gemeldet worden ist – ein unwahrscheinlich niedriger Wert.

Sieben-Tages-Inzidenz geht weiter zurück

Die Zahl der von einer Corona-Infektion genesenen Menschen bezifferte das RKI auf rund 1.911.800. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz ging weiter zurück und lag am Samstag bei 90,9. Am Donnerstag war dieser Wert erstmals seit drei Monaten unter die Marke 100 gesunken.

Die Sieben-Tage-Inzidenz geht seit Wochen zurück, ihren bislang höchsten Stand hatte sie am 22. Dezember mit 197,6 erreicht. Dabei handelt es sich um die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb dieses Zeitraums. Ziel der Bundesregierung ist es, den Wert auf unter 50 zu drücken. Der derzeitige harte Corona-Lockdown in ganz Deutschland gilt laut Beschluss von Bund und Ländern vorerst noch bis zum 14. Februar.