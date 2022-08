Ukraine-Krieg im Newsblog | Bericht: Für große Gebietsgewinne fehlen Russland die Kräfte

Dem Bericht zufolge fehle es Russland an ausreichenden Kräften, "um einen erfolgreichen Durchbruch auf irgendeiner Achse zu erzielen" – dies gelte insbesondere für den Süden der Ukraine. Der Fokus Russlands werde deshalb in nächster Zeit darauf liegen, Kommunikationswege, Munitionslager sowie Luftwaffenstützpunkte zu sichern.

IAEA-Experten am Abend in Kiew erwartet

18.08 Uhr: Die Experten der Internationalen Atomenergie-Behörde (IAEA) werden nach Angaben des ukrainischen Außenministeriums noch heute in Kiew erwartet. Sie seien aus Wien aufgebrochen, schreibt ein Sprecher des Ministeriums auf Facebook. Es werde erwartet, dass sie die Inspektion des russisch besetzen Kernkraftwerks Saporischschja "in den kommenden Tagen" aufnehmen.

Ukrainische Gegenoffensive: Ist das "der Anfang vom Ende der Besatzung"?

17.52 Uhr: Ukrainische Truppen haben im Süden des Landes offenbar mit ihrer angekündigten Gegenoffensive begonnen. Sie könnte den weiteren Kriegsverlauf entscheiden. Hier lesen Sie mehr.

Ukraine verteilt Jodtabletten nach Beschuss auf AKW

17.41 Uhr: Weil eine atomare Katastrophe nicht ausgeschlossen werden kann, verteilen ukrainische Behörden offenbar Jodtabletten an die Bevölkerung der Stadt Saporischschja im Süden der Ukraine. Das berichtete das amerikanische Nachrichtenmedium CNN. In den vergangenen Wochen stand dort das größte Kernkraftwerk Europas unter Beschuss. Eine Prüfung der Sicherheit durch Experten der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) steht noch aus.

Bei einem Atomunfall kann radioaktives Jod freigesetzt werden. Auch das Bundesamt für Strahlenschutz empfiehlt in diesem Fall, nicht-radioaktives Jod in Form einer hochdosierten Tablette zu sich zu nehmen. So soll verhindert werden, dass sich der radioaktive Stoff in der Schilddrüse anreichert.

Regierung: Russische Wirtschaft schrumpft nur um gut zwei Prozent

17.18 Uhr: Die russische Wirtschaft wird der Regierung zufolge in diesem Jahr trotz der westlichen Sanktionen wegen des Krieges gegen die Ukraine nur leicht schrumpfen. Das Bruttoinlandsprodukt werde um "etwas mehr als zwei Prozent" sinken, sagte der stellvertretende Ministerpräsident Andrej Belousow am Montag bei einer im Fernsehen übertragenen Regierungssitzung. Der robuste Arbeitsmarkt helfe, die Folgen abzufedern. 2023 werde der Rückgang dann bei "nicht mehr als einem Prozent" liegen. Einige Ökonomen prognostizierten der russischen Wirtschaft dagegen angesichts westlicher Sanktionen in diesem Jahr einen Einbruch von etwa 15 Prozent.

Der Inflation wird der Regierung zufolge nicht so stark ausfallen wie zunächst befürchtet. Die Teuerungsrate dürfte in diesem Jahr bei 12 bis 13 Prozent liegen, sagte Belousow. Mitte Juli lag die offizielle Inflationsrate bei 15,5 Prozent. Die Zentralbank strebt eigentlich einen Wert von vier Prozent an. Dieser dürfte ihren Prognosen zufolge auch im kommenden Jahr mit Preissteigerungsraten von fünf bis sieben Prozent verfehlt werden.

Russische Besatzer berichten von erneutem Beschuss des AKW Saporischschja